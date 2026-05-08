Новости
Зеленский собрал глав ОГА на совещание: готовят защиту энергетики и критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной реализации планов по обеспечению устойчивости регионов в рамках подготовки к зиме.

Как отмечается, на встрече также присутствовали: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Виктор Микита, народные депутаты и главы областных администраций.

"Такой формат работы представителей комитетов Верховной Рады и областей был введен для того, чтобы более детально прорабатывать существующие проблемы и возможности на уровне взаимодействия между парламентом и регионами", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что необходимо реализовать все планы по обеспечению устойчивости до начала отопительного сезона. Зеленский также отметил: важно налаживать содержательную коммуникацию на всех уровнях между регионами и центральной властью - правительством и парламентариями.

О чем шла речь?

Среди основных вопросов обсуждения — обновление защиты инфраструктуры, логистика, обеспечение дополнительных мощностей энергетики и восстановление после российских ударов.

Представители областных администраций доложили о выполнении поставленных задач.

Участники встречи также обсудили необходимые законодательные изменения, которые позволят решить проблемные вопросы для эффективной реализации планов устойчивости.

Буданов подчеркнул, что первые результаты должны появиться уже в ближайшие месяцы. Присутствующие определили задачи на лето и договорились о дальнейшей координации.

Также во время встречи речь шла о других потребностях регионов, в частности о поддержке местного бизнеса, аграрного сектора, реализации программы "еОселя" и дополнительном финансировании для громад.

+5
Ага!
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1" Джерело: https://censor.net/ua/n3596795
08.05.2026 16:08 Ответить
+4
Ті двоє, що зліва - лишні! У всього світу лише одна опора і надія - наш вождь і його плем'я!!!!
08.05.2026 16:11 Ответить
+3
Так це вже було!
" На крайньому засіданні Ставки (20 червня 2024 року, - ред.) президент Володимир Зеленський знову дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".
08.05.2026 16:06 Ответить
Трирівневі 2.0 будуть готувати?
08.05.2026 15:57 Ответить
08.05.2026 16:02 Ответить
еееее.... а я думав шо вождь це - Білий Вождь.
08.05.2026 16:13 Ответить
Я раніше теж так думав, а коли "внєзапна" мене просвітила Наталія Миколаївна Мосєйчук , вона ж Раєвська і до мене таки дійшло, що єдиний вождь це Владімір Ссанич і ніяк по другому. То ж заспіваємо йому осанну (Осанна - це урочистий молитовний вигук або хвалебна пісня, що походить від давньоєврейського слова «хоша-на», яке буквально означає «спаси, благаємо!» або «врятуй-но!».)
08.05.2026 16:41 Ответить
Так, той - вона усього в житті досягла через ліжко, як кажуть. Хіба можна їй вірити?
08.05.2026 23:11 Ответить
08.05.2026 16:06 Ответить
Чем? Сотней бумаженков с грозными требованиями? Цирк)
08.05.2026 16:06 Ответить
Для стійкості треба наказати Свириденко роздати Віагру безкоштовно.
08.05.2026 16:08 Ответить
Но, только по очереди и с записью своих ПД)
08.05.2026 16:09 Ответить
не треба, дякую.
08.05.2026 16:14 Ответить
Скільки цих планів стійкості уже було, але нічого крім нових чиновників що втікли з награбованим вони не створили.

Поки не скасують заставу у корупційних справах у собливо великих розмірах і не підвищать відповідальність в умовах військового стану. Ніяких змін не буде, вони багато можуть говорити на цих засіданнях але по приїзді думати тільки як відмити гроші що виділять.

Тому що віповідальності немає ніякої, максимально що отримають це виїзд в ЄС.
08.05.2026 16:16 Ответить
Потужно під аплодисменти
08.05.2026 16:25 Ответить
Концерт відволікання від далі працюючої міндіч-схеми.
08.05.2026 16:31 Ответить
Опять у энергетики бабло пи*дить будут. Кто вместо миндича, шось я не врубился?
08.05.2026 17:13 Ответить
"Какая разніца!" "Лішь би нє барига!"
Зато весело, іржем далі.
08.05.2026 19:34 Ответить
Міндіча, Цукермана, Галущенко і Деркача покликав?
08.05.2026 18:41 Ответить
Куратори зараз в онлайні...Чекають на чергову "двушечку"..
08.05.2026 18:51 Ответить
Голодаюча партія СН вся в очікуванні!
08.05.2026 19:31 Ответить
 
 