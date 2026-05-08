Зеленский собрал глав ОГА на совещание: готовят защиту энергетики и критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной реализации планов по обеспечению устойчивости регионов в рамках подготовки к зиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Подробности

Как отмечается, на встрече также присутствовали: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Виктор Микита, народные депутаты и главы областных администраций.

"Такой формат работы представителей комитетов Верховной Рады и областей был введен для того, чтобы более детально прорабатывать существующие проблемы и возможности на уровне взаимодействия между парламентом и регионами", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что необходимо реализовать все планы по обеспечению устойчивости до начала отопительного сезона. Зеленский также отметил: важно налаживать содержательную коммуникацию на всех уровнях между регионами и центральной властью - правительством и парламентариями.

О чем шла речь?

Среди основных вопросов обсуждения — обновление защиты инфраструктуры, логистика, обеспечение дополнительных мощностей энергетики и восстановление после российских ударов.

Представители областных администраций доложили о выполнении поставленных задач.

Участники встречи также обсудили необходимые законодательные изменения, которые позволят решить проблемные вопросы для эффективной реализации планов устойчивости.

Буданов подчеркнул, что первые результаты должны появиться уже в ближайшие месяцы. Присутствующие определили задачи на лето и договорились о дальнейшей координации.

Также во время встречи речь шла о других потребностях регионов, в частности о поддержке местного бизнеса, аграрного сектора, реализации программы "еОселя" и дополнительном финансировании для громад.