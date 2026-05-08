Зеленский собрал глав ОГА на совещание: готовят защиту энергетики и критической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной реализации планов по обеспечению устойчивости регионов в рамках подготовки к зиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Подробности
Как отмечается, на встрече также присутствовали: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Виктор Микита, народные депутаты и главы областных администраций.
"Такой формат работы представителей комитетов Верховной Рады и областей был введен для того, чтобы более детально прорабатывать существующие проблемы и возможности на уровне взаимодействия между парламентом и регионами", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что необходимо реализовать все планы по обеспечению устойчивости до начала отопительного сезона. Зеленский также отметил: важно налаживать содержательную коммуникацию на всех уровнях между регионами и центральной властью - правительством и парламентариями.
О чем шла речь?
Среди основных вопросов обсуждения — обновление защиты инфраструктуры, логистика, обеспечение дополнительных мощностей энергетики и восстановление после российских ударов.
Представители областных администраций доложили о выполнении поставленных задач.
Участники встречи также обсудили необходимые законодательные изменения, которые позволят решить проблемные вопросы для эффективной реализации планов устойчивости.
Буданов подчеркнул, что первые результаты должны появиться уже в ближайшие месяцы. Присутствующие определили задачи на лето и договорились о дальнейшей координации.
Также во время встречи речь шла о других потребностях регионов, в частности о поддержке местного бизнеса, аграрного сектора, реализации программы "еОселя" и дополнительном финансировании для громад.
" На крайньому засіданні Ставки (20 червня 2024 року, - ред.) президент Володимир Зеленський знову дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".
Поки не скасують заставу у корупційних справах у собливо великих розмірах і не підвищать відповідальність в умовах військового стану. Ніяких змін не буде, вони багато можуть говорити на цих засіданнях але по приїзді думати тільки як відмити гроші що виділять.
Тому що віповідальності немає ніякої, максимально що отримають це виїзд в ЄС.
Зато весело, іржем далі.