Зеленський зібрав голів ОВА на нараду: готують захист енергетики та критичної інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі щодо реалізації планів стійкості регіонів у межах підготовки до зими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Подробиці
Як зазначається, на зустрічі також були присутні: керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його заступник Віктор Микита, народні депутати та голови обласних адміністрацій.
"Такий формат роботи представників комітетів Верховної Ради та областей започаткували для того, щоб детальніше опрацьовувати наявні проблеми та можливості на рівні взаємодії між парламентом і регіонами", - йдеться у повідомленні.
Глава держави акцентував, що потрібно реалізувати всі плани стійкості до початку опалювального сезону. Зеленський також зазначив: важливо робити змістовною комунікацію на всіх рівнях між регіонами та центральною владою - урядом і парламентарями.
Про що йшлося?
Серед основних питань обговорення - оновлення захисту інфраструктури, логістика, забезпечення додаткових спроможностей енергетики та відновлення після російських ударів.
Представники обласних адміністрацій доповіли про виконання поставлених завдань.
Учасники зустрічі також обговорили необхідні законодавчі зміни, які дадуть змогу розвʼязати проблемні питання для ефективної реалізації планів стійкості.
Буданов наголосив, що перші результати мають бути вже найближчими місяцями. Присутні визначили завдання на літо й домовилися про подальшу координацію.
Також під час зустрічі йшлося про інші потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, реалізацію програми "єОселя" та додаткове фінансування для громад.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1" Джерело: https://censor.net/ua/n3596795
" На крайньому засіданні Ставки (20 червня 2024 року, - ред.) президент Володимир Зеленський знову дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".
Поки не скасують заставу у корупційних справах у собливо великих розмірах і не підвищать відповідальність в умовах військового стану. Ніяких змін не буде, вони багато можуть говорити на цих засіданнях але по приїзді думати тільки як відмити гроші що виділять.
Тому що віповідальності немає ніякої, максимально що отримають це виїзд в ЄС.
Зато весело, іржем далі.