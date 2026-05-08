УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8811 відвідувач онлайн
Новини Опалювальний сезон План стійкості Києва
866 20

Зеленський зібрав голів ОВА на нараду: готують захист енергетики та критичної інфраструктури

нарада у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі щодо реалізації планів стійкості регіонів у межах підготовки до зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як зазначається, на зустрічі також були присутні: керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його заступник Віктор Микита, народні депутати та голови обласних адміністрацій.

"Такий формат роботи представників комітетів Верховної Ради та областей започаткували для того, щоб детальніше опрацьовувати наявні проблеми та можливості на рівні взаємодії між парламентом і регіонами", - йдеться у повідомленні.

Глава держави акцентував, що потрібно реалізувати всі плани стійкості до початку опалювального сезону. Зеленський також зазначив: важливо робити змістовною комунікацію на всіх рівнях між регіонами та центральною владою - урядом і парламентарями.

Також читайте: Темпи підготовки Києва до зими не відповідають обсягу держфінансування, - Кулеба

Про що йшлося?

Серед основних питань обговорення - оновлення захисту інфраструктури, логістика, забезпечення додаткових спроможностей енергетики та відновлення після російських ударів.

Представники обласних адміністрацій доповіли про виконання поставлених завдань.

Учасники зустрічі також обговорили необхідні законодавчі зміни, які дадуть змогу розвʼязати проблемні питання для ефективної реалізації планів стійкості.

Буданов наголосив, що перші результати мають бути вже найближчими місяцями. Присутні визначили завдання на літо й домовилися про подальшу координацію.

Також читайте: Підготовка до відключень світла: Скільки об’єктів тепло- та водопостачання в Україні мають резервні джерела живлення?

Також під час зустрічі йшлося про інші потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, реалізацію програми "єОселя" та додаткове фінансування для громад.

Автор: 

Зеленський Володимир (27707) енергетика (3772) опалювальний сезон (1842)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ага!
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1" Джерело: https://censor.net/ua/n3596795
показати весь коментар
08.05.2026 16:08 Відповісти
+4
Ті двоє, що зліва - лишні! У всього світу лише одна опора і надія - наш вождь і його плем'я!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 16:11 Відповісти
+3
Так це вже було!
" На крайньому засіданні Ставки (20 червня 2024 року, - ред.) президент Володимир Зеленський знову дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".
показати весь коментар
08.05.2026 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трирівневі 2.0 будуть готувати?
показати весь коментар
08.05.2026 15:57 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 16:02 Відповісти
Ага!
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1" Джерело: https://censor.net/ua/n3596795
показати весь коментар
08.05.2026 16:08 Відповісти
Ті двоє, що зліва - лишні! У всього світу лише одна опора і надія - наш вождь і його плем'я!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 16:11 Відповісти
еееее.... а я думав шо вождь це - Білий Вождь.
показати весь коментар
08.05.2026 16:13 Відповісти
Я раніше теж так думав, а коли "внєзапна" мене просвітила Наталія Миколаївна Мосєйчук , вона ж Раєвська і до мене таки дійшло, що єдиний вождь це Владімір Ссанич і ніяк по другому. То ж заспіваємо йому осанну (Осанна - це урочистий молитовний вигук або хвалебна пісня, що походить від давньоєврейського слова «хоша-на», яке буквально означає «спаси, благаємо!» або «врятуй-но!».)
показати весь коментар
08.05.2026 16:41 Відповісти
Так, той - вона усього в житті досягла через ліжко, як кажуть. Хіба можна їй вірити?
показати весь коментар
08.05.2026 23:11 Відповісти
Так це вже було!
" На крайньому засіданні Ставки (20 червня 2024 року, - ред.) президент Володимир Зеленський знову дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".
показати весь коментар
08.05.2026 16:06 Відповісти
Чем? Сотней бумаженков с грозными требованиями? Цирк)
показати весь коментар
08.05.2026 16:06 Відповісти
Для стійкості треба наказати Свириденко роздати Віагру безкоштовно.
показати весь коментар
08.05.2026 16:08 Відповісти
Но, только по очереди и с записью своих ПД)
показати весь коментар
08.05.2026 16:09 Відповісти
не треба, дякую.
показати весь коментар
08.05.2026 16:14 Відповісти
Скільки цих планів стійкості уже було, але нічого крім нових чиновників що втікли з награбованим вони не створили.

Поки не скасують заставу у корупційних справах у собливо великих розмірах і не підвищать відповідальність в умовах військового стану. Ніяких змін не буде, вони багато можуть говорити на цих засіданнях але по приїзді думати тільки як відмити гроші що виділять.

Тому що віповідальності немає ніякої, максимально що отримають це виїзд в ЄС.
показати весь коментар
08.05.2026 16:16 Відповісти
Потужно під аплодисменти
показати весь коментар
08.05.2026 16:25 Відповісти
Концерт відволікання від далі працюючої міндіч-схеми.
показати весь коментар
08.05.2026 16:31 Відповісти
Опять у энергетики бабло пи*дить будут. Кто вместо миндича, шось я не врубился?
показати весь коментар
08.05.2026 17:13 Відповісти
"Какая разніца!" "Лішь би нє барига!"
Зато весело, іржем далі.
показати весь коментар
08.05.2026 19:34 Відповісти
Міндіча, Цукермана, Галущенко і Деркача покликав?
показати весь коментар
08.05.2026 18:41 Відповісти
Куратори зараз в онлайні...Чекають на чергову "двушечку"..
показати весь коментар
08.05.2026 18:51 Відповісти
Голодаюча партія СН вся в очікуванні!
показати весь коментар
08.05.2026 19:31 Відповісти
 
 