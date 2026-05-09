Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 340 270 человек (+1 080 за сутки), 11 920 танков, 41 712 артиллерийских систем, 24 541 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 340 270 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 340 270 (+1 080) человек
- танков – 11 920 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 541 (+3) шт.
- артиллерийских систем – 41 712 (+82) шт.
- РСЗО – 1 780 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 371 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 351 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 281 208 (+1 479) шт.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 95 252 (+373) шт.
- специальная техника – 4 173 (+0) ед.
Загалом за весну 21 007 в той час за зиму 15 863 одиниці.
Якщо порівнювати минулий рік зима/весна/літо/осінь
14 487 / 18 211 / 14 815 / 11 545
бачимо що цифри значно сросли - тактика кілзони в дії
"Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень травня 2026 року у цифрах…
Протягом першого тижня травня РОВ окупували 23 км², що є одним із найнижчих показників не лише з початку 2026 року, а загалом за рік, ще з моменту старту весняно-літньої кампанії 2025 року!
При цьому переважно просування супротивника здійснювалося на тактичному рівні, без серйозної загрози створення умов прориву української лінії оборони.
Противник мав просування у наступних локаціях:
Андріївка-Клевцове - 4,3 км²;
Піщане - 3,3 км ²;
Філія - 3,3 км ²;
Різниківка - 3 км²;
Синьківка - 3 км²;
Бересток - 1,2 км ²;
Горіхове - 1,1 км ²;
Голубівка - 0,7 км²;
Іллінівка - 0,7 км²;
Родинське - 0,25 км ².
РОВ втратили протягом першого тижня травня 7480 осіб вбитими, пораненими і полоненими.
Пропорція втрат РОВ на 1 км² становить 325 тіл/1 км² з урахуванням їх загального показника захоплених територій у 23 км².
Кількість бойових зіткнень за тиждень становила 1 265, або в середньому 180 за добу. Показник втрат за зіткнення близько 6 о/с, тобто, повноцінна одна або дві малі тактичні групи.
Пропорція ефективності штурмової діяльності - 57 бойових зіткнень на захоплення 1 км².
Виходячи з вищевикладених цифр, можна констатувати, що заключний етап весняної фази наступальної кампанії РОВ у 2026 році проходить для них вкрай неефективно."