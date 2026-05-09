Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 340 270 осіб (+1 080 за добу), 11 920 танків, 41 712 артсистем, 24 541 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 340 270 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб
  • танків – 11 920 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од.
  • артилерійських систем  – 41 712 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 780 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 371 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 252 (+373) од.
  • спеціальна техніка – 4 173 (+0) од.

Ти про суть Указу читав? Там "перемир'я" обмежене районом Красної площі. Решти території воно не стосується ... Наш "Блазень", не те що "погодився" - він "всемилостиво дозволив" кацапам, провести парад... Більшого знущання над пихатими кацапами, важко й придумать... Людина, над якою кацапня насміхається весь час, фактично , визначила себе "вершителем" грандіозної події, на Кацапії... Це емоційний плювок в "Вяличие Рассии"... А в результаті маємо обмін полоненими, та повернення наших хлопців, з полону. Крім того, оголення периферійних військових об'єктів, на території РОсії, від систем ППО, полегшить удари по них, для наших "диких гусей". Удар по Москві, під час параду, прекрасно з точки зору морально-психологічної. А удар по заводах вибухових речовин, НПЗ, та складах пального і *********** - прекрасно з точки зору військово-економічної. Про удар по параду Кремль заборонить пам'ятать, і його кацапи забудуть через тиждень, а від нестачі пального та *********** "чухатимуться" місяцями...
09.05.2026 07:26 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.05.2026 08:45 Відповісти
Зеленський підтвердив триденне перемир'я з РФ - перемир'я стрсується лише червоної площі?
09.05.2026 07:34 Відповісти
Гарний початок травневого перемир'я.
09.05.2026 07:10 Відповісти
09.05.2026 07:26 Відповісти
09.05.2026 07:34 Відповісти
Та нібито... В Указі навіть визначені "географічні межі "квадрату", у "градусах, мінутах і секундах" - читав учора тут, на "Цензорі"...
09.05.2026 07:41 Відповісти
та річ зовсім не в тому Указі. тут швидше в тому, щоб не злити містера рудого Чуба, який сказав, що буде перемир'я на 3 дні без застосування кінетичної зброї. тож не думаю, що Україна буде стріляти по кацапських об'єктах впк та енергетики.
09.05.2026 11:13 Відповісти
Не полегшить...ти дату дивився? до 11 травня...це як раз для того, щоб відвести ППО на валиві об'єкти
09.05.2026 07:57 Відповісти
А ДО 11 травня, "хлопці Бровді" чим займаться будуть? "Горобцям дулі тикать"?
09.05.2026 08:08 Відповісти
Працювати на ТАКТИЧНОМУ рівні
09.05.2026 08:10 Відповісти
логістика тепер в середньому менше трьохсот на день не буде, а у кожному ЛАТі-ВАТі декіька кацапів їдуть.
09.05.2026 07:16 Відповісти
Не знаю як логістика, а от на рахунок наземки загалом то така тенденція існує, на сьогодні травень середньодобово 386 од. березень 257, квітень 288.
Загалом за весну 21 007 в той час за зиму 15 863 одиниці.
Якщо порівнювати минулий рік зима/весна/літо/осінь
14 487 / 18 211 / 14 815 / 11 545
бачимо що цифри значно сросли - тактика кілзони в дії
09.05.2026 10:49 Відповісти
Щось як було 1000 знищених орків на добу, так і є... Де обіцяне збільшення на 30%?
09.05.2026 07:30 Відповісти
А якщо вони не хотять лізти в "кілзону"? Нам їх, що, туди приманкою з "водовки", заманювать?
09.05.2026 07:43 Відповісти
Якби вони по всій лбз не хотіли лізти, то не було б майже кожного дня повідомлень, орки продвинулись там-то, орки захопили таке-то село... Щось тут не те...
09.05.2026 19:38 Відповісти
Поїдь, і перевір...
09.05.2026 19:39 Відповісти
Тут нижче написали що за перший тиждень травня орки захопили 23 км2 нашої землі, тобто вони наступають, тобто лізуть в кілзону наших дронів...
09.05.2026 19:40 Відповісти
1 340 270 лишнехромосомних яким вже пох.й на той гойдапарад, їм тепер з ночи до ночи Кабзон співає до одуріння.
09.05.2026 07:36 Відповісти
https://x.com/i/status/2052694225288900709 @ (у перекладі):
"Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень травня 2026 року у цифрах…

Протягом першого тижня травня РОВ окупували 23 км², що є одним із найнижчих показників не лише з початку 2026 року, а загалом за рік, ще з моменту старту весняно-літньої кампанії 2025 року!
При цьому переважно просування супротивника здійснювалося на тактичному рівні, без серйозної загрози створення умов прориву української лінії оборони.

Противник мав просування у наступних локаціях:

Андріївка-Клевцове - 4,3 км²;
Піщане - 3,3 км ²;
Філія - ​​3,3 км ²;
Різниківка - 3 км²;
Синьківка - 3 км²;
Бересток - 1,2 км ²;
Горіхове - 1,1 км ²;
Голубівка - 0,7 км²;
Іллінівка - 0,7 км²;
Родинське - 0,25 км ².

РОВ втратили протягом першого тижня травня 7480 осіб вбитими, пораненими і полоненими.
Пропорція втрат РОВ на 1 км² становить 325 тіл/1 км² з урахуванням їх загального показника захоплених територій у 23 км².

Кількість бойових зіткнень за тиждень становила 1 265, або в середньому 180 за добу. Показник втрат за зіткнення близько 6 о/с, тобто, повноцінна одна або дві малі тактичні групи.

Пропорція ефективності штурмової діяльності - 57 бойових зіткнень на захоплення 1 км².

Виходячи з вищевикладених цифр, можна констатувати, що заключний етап весняної фази наступальної кампанії РОВ у 2026 році проходить для них вкрай неефективно."
09.05.2026 07:39 Відповісти
Набитої техніки щодня більшає.
09.05.2026 08:15 Відповісти
Чи розумієте ви монгольську мову?

09.05.2026 08:26 Відповісти
09.05.2026 08:45 Відповісти
160 тисяч для "пущєго побєдобєсія" не хватило, сцарь в пєчалі.
09.05.2026 10:33 Відповісти
з 24.02.22 по 9.04.26 ? А можливо по 9.05.2026 року?
09.05.2026 13:11 Відповісти
 
 