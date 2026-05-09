Россия атаковала 31 населенный пункт Запорожской области: двое пострадавших

За сутки российские войска подвергли Запорожскую область массированным обстрелам. Под обстрелом оказались 31 населённый пункт, есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Всего зафиксировано 738 ударов по региону, в результате чего ранения получили двое гражданских лиц в Запорожском районе.

Массированные атаки дронами

По данным ОГА, 615 ударов было нанесено беспилотниками различных типов, преимущественно FPV-дронами. Под атакой оказались, в частности, Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Малая Токмачка и другие населенные пункты области.

Артиллерийские удары по населенным пунктам

Еще 123 удара были нанесены из артиллерии. Под обстрелами находились Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и другие громады региона.

Указ про перемир'я читали?
Тож не може такого.бути, щоб хтось кудись стріляв.
09.05.2026 08:46 Ответить
От таке воно - кацапське перемир'я! Ще й Піськов щось кудахче зі свого сідала!!!
09.05.2026 09:10 Ответить
"зелений поцріот" виконує команду куйла і його американського холуя "тромба"."перемиря" для рашиста ,а для українців смерть і розруха,
09.05.2026 09:28 Ответить
Це неправда, Верховний Говнокомандувач "даль приказь" не стрілять, дивитись в очі на портретах *****, жарити шашлікі і співати пісню "день побєди". Хто має, той може курнути, нюхнути, вколотись.
09.05.2026 09:47 Ответить
 
 