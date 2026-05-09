Росія атакувала 31 населений пункт Запорізької області: двоє постраждалих
За добу російські війська здійснили масовані обстріли Запорізької області. Під вогнем опинилися 31 населений пункт, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом зафіксовано 738 ударів по регіону, внаслідок чого поранення отримали двоє цивільних у Запорізькому районі.
Масовані атаки дронами
За даними ОВА, 615 ударів було завдано безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під атакою опинилися, зокрема, Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Мала Токмачка та інші населені пункти області.
Артилерійські удари по населених пунктах
Ще 123 удари були здійснені з артилерії. Під обстрілами перебували Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та інші громади регіону.
