Росія атакувала 31 населений пункт Запорізької області: двоє постраждалих

За добу російські війська здійснили масовані обстріли Запорізької області. Під вогнем опинилися 31 населений пункт, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом зафіксовано 738 ударів по регіону, внаслідок чого поранення отримали двоє цивільних у Запорізькому районі.

Масовані атаки дронами

За даними ОВА, 615 ударів було завдано безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під атакою опинилися, зокрема, Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Мала Токмачка та інші населені пункти області.

Артилерійські удари по населених пунктах

Ще 123 удари були здійснені з артилерії. Під обстрілами перебували Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та інші громади регіону.

Указ про перемир'я читали?
Тож не може такого.бути, щоб хтось кудись стріляв.
09.05.2026 08:46 Відповісти
От таке воно - кацапське перемир'я! Ще й Піськов щось кудахче зі свого сідала!!!
09.05.2026 09:10 Відповісти
"зелений поцріот" виконує команду куйла і його американського холуя "тромба"."перемиря" для рашиста ,а для українців смерть і розруха,
09.05.2026 09:28 Відповісти
Це неправда, Верховний Говнокомандувач "даль приказь" не стрілять, дивитись в очі на портретах *****, жарити шашлікі і співати пісню "день побєди". Хто має, той може курнути, нюхнути, вколотись.
09.05.2026 09:47 Відповісти
 
 