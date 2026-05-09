FPV-дрон атаковал автомобиль на Запорожье: погиб водитель, есть раненые

В Пологовском районе Запорожской области вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в котором находились гражданские лица.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В результате удара 67-летний водитель погиб на месте.

Пострадавшие пассажиры

Ранения и травмы получили двое пассажиров:

62-летний мужчина получил осколочные ранения рук и ног;

61-летняя женщина получила травмы, медики уточняют диагноз.

Оба пострадавших были доставлены в областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кремлевское перемирие в действии

В ночь на 9 мая (с 18:00 8 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 43 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ.

Ночью российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область. Повреждена инфраструктура, жилье и бизнес, погибли двое мирных жителей.

