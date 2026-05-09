FPV-дрон атаковал автомобиль на Запорожье: погиб водитель, есть раненые
В Пологовском районе Запорожской области вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в котором находились гражданские лица.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
В результате удара 67-летний водитель погиб на месте.
Пострадавшие пассажиры
Ранения и травмы получили двое пассажиров:
- 62-летний мужчина получил осколочные ранения рук и ног;
- 61-летняя женщина получила травмы, медики уточняют диагноз.
Оба пострадавших были доставлены в областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Кремлевское перемирие в действии
В ночь на 9 мая (с 18:00 8 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 43 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ.
Ночью российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область. Повреждена инфраструктура, жилье и бизнес, погибли двое мирных жителей.
