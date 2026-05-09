РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области Путин объявил перемирие на 9 мая
785 4

FPV-дрон атаковал автомобиль на Запорожье: погиб водитель, есть раненые

FPV-дрон атаковал Запорожскую область

В Пологовском районе Запорожской области вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в котором находились гражданские лица.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате удара 67-летний водитель погиб на месте.

Пострадавшие пассажиры

Ранения и травмы получили двое пассажиров:

  • 62-летний мужчина получил осколочные ранения рук и ног;
  • 61-летняя женщина получила травмы, медики уточняют диагноз.

Оба пострадавших были доставлены в областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кремлевское перемирие в действии

В ночь на 9 мая (с 18:00 8 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 43 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ.

Ночью российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область. Повреждена инфраструктура, жилье и бизнес, погибли двое мирных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала 31 населенный пункт Запорожской области: двое пострадавших

Автор: 

Запорожская область (4333) fvp-дрон (260) Пологовский район (407)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тики дуже цікаве затишшя. Підозрюю, що і "закінчення" війни буде таке саме, коли воно буде.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:58 Ответить
Яке гарне ЗЕ-перемир'я. Рашисти як стріляли так і обстрілюють Україну ракетами, дронами, на вулицях на українців полюють людолови. Зате ми гордимось що Зелупа дозволив рашистам гарно відпочити.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:04 Ответить
Не ми гордимося,а тупі зелені підораси.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:11 Ответить
Це таке перемир'я ? так перемир'я односторонє рашисти нищать Україну вбивають людей в той час як по ворогу не можна стріляти адже "найвеличніший " підписав перемир'я на три дні, в той час як ворог більшість ППО перекинув під москву і потрібно наносити удари по воєним ,енергетичним об'єктам ворога ,так званий президент зробив послугу кацапам.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:17 Ответить
 
 