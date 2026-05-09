Новини Обстріли Запорізької області
FPV-дрон атакував авто на Запоріжжі: загинув водій, є поранені

У Пологівському районі Запорізької області ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, у якому перебували цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Унаслідок удару 67-річний водій загинув на місці.

Постраждалі пасажири

Поранення та травми дістали двоє пасажирів:

  • 62-річний чоловік зазнав осколкових поранень рук і ніг;
  • 61-річна жінка дістала травми, медики уточнюють діагноз.

Обох постраждалих було доставлено до обласної лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Кремлівське перемир'я в дії

У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.

Вночі російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область. Пошкоджено інфраструктуру, житло та бізнес, загинули двоє мирних мешканців.

А тики дуже цікаве затишшя. Підозрюю, що і "закінчення" війни буде таке саме, коли воно буде.
09.05.2026 09:58 Відповісти
Яке гарне ЗЕ-перемир'я. Рашисти як стріляли так і обстрілюють Україну ракетами, дронами, на вулицях на українців полюють людолови. Зате ми гордимось що Зелупа дозволив рашистам гарно відпочити.
09.05.2026 10:04 Відповісти
Не ми гордимося,а тупі зелені підораси.
09.05.2026 10:11 Відповісти
Це таке перемир'я ? так перемир'я односторонє рашисти нищать Україну вбивають людей в той час як по ворогу не можна стріляти адже "найвеличніший " підписав перемир'я на три дні, в той час як ворог більшість ППО перекинув під москву і потрібно наносити удари по воєним ,енергетичним об'єктам ворога ,так званий президент зробив послугу кацапам.
09.05.2026 10:17 Відповісти
 
 