FPV-дрон атакував авто на Запоріжжі: загинув водій, є поранені

У Пологівському районі Запорізької області ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, у якому перебували цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Унаслідок удару 67-річний водій загинув на місці.

Постраждалі пасажири

Поранення та травми дістали двоє пасажирів:

62-річний чоловік зазнав осколкових поранень рук і ніг;

61-річна жінка дістала травми, медики уточнюють діагноз.

Обох постраждалих було доставлено до обласної лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

