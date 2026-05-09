FPV-дрон атакував авто на Запоріжжі: загинув водій, є поранені
У Пологівському районі Запорізької області ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, у якому перебували цивільні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Унаслідок удару 67-річний водій загинув на місці.
Постраждалі пасажири
Поранення та травми дістали двоє пасажирів:
- 62-річний чоловік зазнав осколкових поранень рук і ніг;
- 61-річна жінка дістала травми, медики уточнюють діагноз.
Обох постраждалих було доставлено до обласної лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.
Кремлівське перемир'я в дії
У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.
Вночі російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область. Пошкоджено інфраструктуру, житло та бізнес, загинули двоє мирних мешканців.
