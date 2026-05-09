Зеленский в День Европы: Украина является неотъемлемой частью европейской семьи. Европа сознательно поддерживает нас
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Европой борется за свободу и безопасность континента, подчеркнув общий выбор в противостоянии тирании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.
Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее, и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что "с первых дней полномасштабной войны и до сих пор Европа с Украиной. И это не благотворительность, а сознательный выбор европейцев – быть на одной стороне со смелыми и сильными, с украинцами и украинками, которые борются сегодня за мир и настоящую безопасность от тирании не только для себя, но и для всего континента. И мы обязательно защитим наше государство, наш народ и наше право самостоятельно выбирать свое будущее – будущее в Европе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Милованов з поплавським, можуть це пояснити для змі на лохоМарафоні ….
А ще треба потоваришувати з Туреччиною і стати союзником США...