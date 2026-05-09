Зеленский в День Европы: Украина является неотъемлемой частью европейской семьи. Европа сознательно поддерживает нас

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Европой борется за свободу и безопасность континента, подчеркнув общий выбор в противостоянии тирании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее, и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что "с первых дней полномасштабной войны и до сих пор Европа с Украиной. И это не благотворительность, а сознательный выбор европейцев – быть на одной стороне со смелыми и сильными, с украинцами и украинками, которые борются сегодня за мир и настоящую безопасность от тирании не только для себя, но и для всего континента. И мы обязательно защитим наше государство, наш народ и наше право самостоятельно выбирать свое будущее – будущее в Европе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европе нужно перенимать оборонный опыт Украины, — Вадефуль