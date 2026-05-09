Зеленський у День Європи: Україна є невід’ємною частиною європейської родини. Європа свідомо підтримує нас

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Європою бореться за свободу та безпеку континенту, підкресливши спільний вибір у протистоянні тиранії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі глави держави.

Сьогодні День Європи. І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде", – йдеться в дописі.

Зеленський наголосив, що "з перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною. І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. І ми обов’язково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє – майбутнє у Європі".

