Традиция Нарвы: к 9 мая музей снова вывесил баннер "Путин - военный преступник"

На Нарвском замке развесили антивоенный баннер, в котором Путина называют военным преступником. Акция приурочена к 9 мая и войне России против Украины.

В публикации Нарвского музея отмечается, что плакат вывесили в качестве напоминания о войне, которая сейчас идет в Украине, и военных преступлениях России против украинского народа и человечества.

"Свободный мир называет вещи своими именами. Память о победе не дает права на новые преступления!", — сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевская-Смирнова.

Новая традиция Эстонии

Антивоенный плакат с осуждением российской агрессии против Украины появляется на Нарвском замке уже четвертый год подряд.

В предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая – в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, проживающих в Нарве.

