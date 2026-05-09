РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 942 14

Традиция Нарвы: к 9 мая музей снова вывесил баннер "Путин - военный преступник"

В Нарве сохраняют традицию антивоенных акций к 9 мая

На Нарвском замке развесили антивоенный баннер, в котором Путина называют военным преступником. Акция приурочена к 9 мая и войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В публикации Нарвского музея отмечается, что плакат вывесили в качестве напоминания о войне, которая сейчас идет в Украине, и военных преступлениях России против украинского народа и человечества.

"Свободный мир называет вещи своими именами. Память о победе не дает права на новые преступления!", — сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевская-Смирнова.

Новая традиция Эстонии

Антивоенный плакат с осуждением российской агрессии против Украины появляется на Нарвском замке уже четвертый год подряд. 

В предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая – в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, проживающих в Нарве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрозы РФ Киеву и дипломатам являются циничной эскалацией, - Цахкна

Автор: 

путин владимир (32450) Эстония (1627) военные преступления (1580)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Пошана справжнім друзям 🇪🇪🇺🇦
показать весь комментарий
09.05.2026 11:54 Ответить
+19
А в нас інші традиції. Сьогодні вийшов в місто, яке має назву Микоалїв. Думав, що потрапив у 90-ті роки. Як же ми швидко повернулися назад. З 2014 року і до 2019 року поступово рухалися в бік Європи - цивілізованного суспільства. Вчора був "день памяті і ніколи знову". Не бачив масовості, десь поодинокі громадяни. Зараз йде суцільний потік "какая разніца" до пам'ятників дідів святкувати "День перемоги".
З 0 годин 6 травня людина, яка вважає себе президентом об'явила режим тиші (перемир'я) і запевнила нарід (насєлєніє, по другому їх назвати не можу), що як тільки пуйло буде проводити обстріли міст України - то він зітре в пиляку їхній парад на 9 травня. Нарід пісяв кипятком від мужності Голобородька. Вихвакляли його мудрість, видумували різні картинки, як втікає пуйло, як горить червона площа і т.п. Пуйло вбило десятки нагих мирних громадян, сотні поранило, стерло з лиця міст цілі будинки...А ж, бабачи попередні роки обяцянок Голобородька чекав, яку на цей раз придумає відмазку, щоб не бити по пораду. І придумав - в інтернеті і прохання США і фіцо повіз послання і будуть зеркальні дії..і навіть для лохів, невиліковних лохів стряпав указ про дозвіл проведення параду. Лохи, барани і їх овечки обіsцяли кипятком всю Україну від мужності Голобородька. Пуйло попередив Голобородьку, що якщо хоч один дрон буде над парадом - то декілька ракет пуйло всадить в його дупу.. і Голобородько злякався, створив для лохзів "указ" про ніби дозвіл параду.
Вже сьогодні бачив картинки, де Голобородько і Кирило Буданов пишуть Указ в стилі картини могутніх козаків, які писали лист турецькому султану, про дозвіл проведлення параду в москві. Неваиліковні. Нарід побіг знову пісяти кипятком і прославляючи мудрість Голобородька.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:12 Ответить
+6
колонізоване бидло поки не вимре буде бардак от і все
колонізоване бидло невиліковне і не здатне до аналізу
показать весь комментарий
09.05.2026 12:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошана справжнім друзям 🇪🇪🇺🇦
показать весь комментарий
09.05.2026 11:54 Ответить
А в нас інші традиції. Сьогодні вийшов в місто, яке має назву Микоалїв. Думав, що потрапив у 90-ті роки. Як же ми швидко повернулися назад. З 2014 року і до 2019 року поступово рухалися в бік Європи - цивілізованного суспільства. Вчора був "день памяті і ніколи знову". Не бачив масовості, десь поодинокі громадяни. Зараз йде суцільний потік "какая разніца" до пам'ятників дідів святкувати "День перемоги".
З 0 годин 6 травня людина, яка вважає себе президентом об'явила режим тиші (перемир'я) і запевнила нарід (насєлєніє, по другому їх назвати не можу), що як тільки пуйло буде проводити обстріли міст України - то він зітре в пиляку їхній парад на 9 травня. Нарід пісяв кипятком від мужності Голобородька. Вихвакляли його мудрість, видумували різні картинки, як втікає пуйло, як горить червона площа і т.п. Пуйло вбило десятки нагих мирних громадян, сотні поранило, стерло з лиця міст цілі будинки...А ж, бабачи попередні роки обяцянок Голобородька чекав, яку на цей раз придумає відмазку, щоб не бити по пораду. І придумав - в інтернеті і прохання США і фіцо повіз послання і будуть зеркальні дії..і навіть для лохів, невиліковних лохів стряпав указ про дозвіл проведення параду. Лохи, барани і їх овечки обіsцяли кипятком всю Україну від мужності Голобородька. Пуйло попередив Голобородьку, що якщо хоч один дрон буде над парадом - то декілька ракет пуйло всадить в його дупу.. і Голобородько злякався, створив для лохзів "указ" про ніби дозвіл параду.
Вже сьогодні бачив картинки, де Голобородько і Кирило Буданов пишуть Указ в стилі картини могутніх козаків, які писали лист турецькому султану, про дозвіл проведлення параду в москві. Неваиліковні. Нарід побіг знову пісяти кипятком і прославляючи мудрість Голобородька.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:12 Ответить
колонізоване бидло поки не вимре буде бардак от і все
колонізоване бидло невиліковне і не здатне до аналізу
показать весь комментарий
09.05.2026 12:30 Ответить
Ви думаєте ******* українська молодь краща ? Знаєте ,складається таке враження ,що Україна топчеться на мсці. Київ продовжує бути кацапоговорящим, вже мовчу про інших, значить все добре ,українцям подобається коли їх принижують і вбивають.
показать весь комментарий
09.05.2026 15:44 Ответить
Тобто 1000 полонених нам не потрібно,лише б побистріше в москві шороху навести?
показать весь комментарий
09.05.2026 14:20 Ответить
Единственный адекватный комментарий
показать весь комментарий
09.05.2026 21:07 Ответить
Якби ще ви адекватно сприймали обіцянки російських нацистів....
Ось ще не закінчилося так зване "перемир'я", а ***** і його кодло вже дали задню.
Читайте, "адекватні" -
"Російський диктатор Путін заявив, що Київ не готовий до проведення обміну" військовополоненими." Джерело: https://censor.net/ua/n4002356
"Україні і Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, якщо сторони узгодять списки." Джерело: https://censor.net/ua/n4002338
показать весь комментарий
09.05.2026 21:55 Ответить
Спецслужбам Естонії необхідно брати на олівець тиз відвідувачів кацапських концертів. А краще депортувати у родниє *****, бо вони рано чи пізно накликають срускій мір у Естонію.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:38 Ответить
+💯!

відвідування "іван-города" ім. івана терребіл є відвертою маніфестацією естонських ватоцефалів своєї нелояльності Естонській Державі

.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:00 Ответить
И это замечательно! Надо было бы ещё на эстонской стороне установить мощные громкоговорители и запустить в расейскую сторону на всю мощь эстонские, украинские народные песни, антивоенный рок и т.д., пускай иногда послушают и такую музыку. ) Они первыми начали установив свою сцену и громкоговорители прямо на берегу и направив их на эстонскую сторону, хотя могли установить их как полагается на городской площади..
P.S.
А можно было просто запустить в расейскую сторону украинский гимн "нон стоп", на всю мощь, пускай он несколько часиков полоскал бы мозги расеянцам.. )
показать весь комментарий
09.05.2026 14:01 Ответить
Якщо мавпи в зоопарку показують відвідувачам червоні дупи це не значить, що відвідувачі мають показувати мавпам свої.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:27 Ответить
В том-то и дело что они не признают себя обезьянами - а мы своими действиями вынуждаем их признаваться в этом.. )
показать весь комментарий
09.05.2026 15:31 Ответить
Обезьяны тоже не признают себя обезьянами, но от этого не перестают ими быть.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:27 Ответить
🇺🇦❤️🇪🇪
Дякуємо за підтримку, побратими!
показать весь комментарий
09.05.2026 15:35 Ответить
 
 