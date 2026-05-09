УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18424 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 080 14

Традиція Нарви: до 9 травня музей знову вивісив банер "Путін - воєнний злочинець"

У Нарві зберігають традицію антивоєнних акцій до 9 травня

На Нарвському замку вивісили антивоєнний банер, який називає Путіна воєнним злочинцем. Акція приурочена до 9 травня та війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У публікації Нарвського музею наголошено, що плакат вивісили як нагадування про війну, що зараз триває в Україні, та воєнні злочини Росії проти українського народу й людства.

"Вільний світ називає речі своїми іменами. Пам’ять про перемогу не дає права на нові злочини!", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевська-Смирнова.

Нова традиція Естонії

Антивоєнний плакат  із засудженням російської агресії проти України з’являється на Нарвському замку вже четвертий рік поспіль. 

Попередні рази такі плакати також вивішували до 9 травня – у відповідь на концерт, який російська влада проводить для своїх співгромадян, що мешкають у Нарві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрози РФ Києву та дипломатам є цинічною ескалацією, - Цахкна

Автор: 

путін володимир (25363) Естонія (1821) воєнні злочини (1997)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Пошана справжнім друзям 🇪🇪🇺🇦
показати весь коментар
09.05.2026 11:54 Відповісти
+19
А в нас інші традиції. Сьогодні вийшов в місто, яке має назву Микоалїв. Думав, що потрапив у 90-ті роки. Як же ми швидко повернулися назад. З 2014 року і до 2019 року поступово рухалися в бік Європи - цивілізованного суспільства. Вчора був "день памяті і ніколи знову". Не бачив масовості, десь поодинокі громадяни. Зараз йде суцільний потік "какая разніца" до пам'ятників дідів святкувати "День перемоги".
З 0 годин 6 травня людина, яка вважає себе президентом об'явила режим тиші (перемир'я) і запевнила нарід (насєлєніє, по другому їх назвати не можу), що як тільки пуйло буде проводити обстріли міст України - то він зітре в пиляку їхній парад на 9 травня. Нарід пісяв кипятком від мужності Голобородька. Вихвакляли його мудрість, видумували різні картинки, як втікає пуйло, як горить червона площа і т.п. Пуйло вбило десятки нагих мирних громадян, сотні поранило, стерло з лиця міст цілі будинки...А ж, бабачи попередні роки обяцянок Голобородька чекав, яку на цей раз придумає відмазку, щоб не бити по пораду. І придумав - в інтернеті і прохання США і фіцо повіз послання і будуть зеркальні дії..і навіть для лохів, невиліковних лохів стряпав указ про дозвіл проведення параду. Лохи, барани і їх овечки обіsцяли кипятком всю Україну від мужності Голобородька. Пуйло попередив Голобородьку, що якщо хоч один дрон буде над парадом - то декілька ракет пуйло всадить в його дупу.. і Голобородько злякався, створив для лохзів "указ" про ніби дозвіл параду.
Вже сьогодні бачив картинки, де Голобородько і Кирило Буданов пишуть Указ в стилі картини могутніх козаків, які писали лист турецькому султану, про дозвіл проведлення параду в москві. Неваиліковні. Нарід побіг знову пісяти кипятком і прославляючи мудрість Голобородька.
показати весь коментар
09.05.2026 12:12 Відповісти
+6
колонізоване бидло поки не вимре буде бардак от і все
колонізоване бидло невиліковне і не здатне до аналізу
показати весь коментар
09.05.2026 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пошана справжнім друзям 🇪🇪🇺🇦
показати весь коментар
09.05.2026 11:54 Відповісти
А в нас інші традиції. Сьогодні вийшов в місто, яке має назву Микоалїв. Думав, що потрапив у 90-ті роки. Як же ми швидко повернулися назад. З 2014 року і до 2019 року поступово рухалися в бік Європи - цивілізованного суспільства. Вчора був "день памяті і ніколи знову". Не бачив масовості, десь поодинокі громадяни. Зараз йде суцільний потік "какая разніца" до пам'ятників дідів святкувати "День перемоги".
З 0 годин 6 травня людина, яка вважає себе президентом об'явила режим тиші (перемир'я) і запевнила нарід (насєлєніє, по другому їх назвати не можу), що як тільки пуйло буде проводити обстріли міст України - то він зітре в пиляку їхній парад на 9 травня. Нарід пісяв кипятком від мужності Голобородька. Вихвакляли його мудрість, видумували різні картинки, як втікає пуйло, як горить червона площа і т.п. Пуйло вбило десятки нагих мирних громадян, сотні поранило, стерло з лиця міст цілі будинки...А ж, бабачи попередні роки обяцянок Голобородька чекав, яку на цей раз придумає відмазку, щоб не бити по пораду. І придумав - в інтернеті і прохання США і фіцо повіз послання і будуть зеркальні дії..і навіть для лохів, невиліковних лохів стряпав указ про дозвіл проведення параду. Лохи, барани і їх овечки обіsцяли кипятком всю Україну від мужності Голобородька. Пуйло попередив Голобородьку, що якщо хоч один дрон буде над парадом - то декілька ракет пуйло всадить в його дупу.. і Голобородько злякався, створив для лохзів "указ" про ніби дозвіл параду.
Вже сьогодні бачив картинки, де Голобородько і Кирило Буданов пишуть Указ в стилі картини могутніх козаків, які писали лист турецькому султану, про дозвіл проведлення параду в москві. Неваиліковні. Нарід побіг знову пісяти кипятком і прославляючи мудрість Голобородька.
показати весь коментар
09.05.2026 12:12 Відповісти
колонізоване бидло поки не вимре буде бардак от і все
колонізоване бидло невиліковне і не здатне до аналізу
показати весь коментар
09.05.2026 12:30 Відповісти
Ви думаєте ******* українська молодь краща ? Знаєте ,складається таке враження ,що Україна топчеться на мсці. Київ продовжує бути кацапоговорящим, вже мовчу про інших, значить все добре ,українцям подобається коли їх принижують і вбивають.
показати весь коментар
09.05.2026 15:44 Відповісти
Тобто 1000 полонених нам не потрібно,лише б побистріше в москві шороху навести?
показати весь коментар
09.05.2026 14:20 Відповісти
Единственный адекватный комментарий
показати весь коментар
09.05.2026 21:07 Відповісти
Якби ще ви адекватно сприймали обіцянки російських нацистів....
Ось ще не закінчилося так зване "перемир'я", а ***** і його кодло вже дали задню.
Читайте, "адекватні" -
"Російський диктатор Путін заявив, що Київ не готовий до проведення обміну" військовополоненими." Джерело: https://censor.net/ua/n4002356
"Україні і Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, якщо сторони узгодять списки." Джерело: https://censor.net/ua/n4002338
показати весь коментар
09.05.2026 21:55 Відповісти
Спецслужбам Естонії необхідно брати на олівець тиз відвідувачів кацапських концертів. А краще депортувати у родниє *****, бо вони рано чи пізно накликають срускій мір у Естонію.
показати весь коментар
09.05.2026 12:38 Відповісти
+💯!

відвідування "іван-города" ім. івана терребіл є відвертою маніфестацією естонських ватоцефалів своєї нелояльності Естонській Державі

.
показати весь коментар
09.05.2026 14:00 Відповісти
И это замечательно! Надо было бы ещё на эстонской стороне установить мощные громкоговорители и запустить в расейскую сторону на всю мощь эстонские, украинские народные песни, антивоенный рок и т.д., пускай иногда послушают и такую музыку. ) Они первыми начали установив свою сцену и громкоговорители прямо на берегу и направив их на эстонскую сторону, хотя могли установить их как полагается на городской площади..
P.S.
А можно было просто запустить в расейскую сторону украинский гимн "нон стоп", на всю мощь, пускай он несколько часиков полоскал бы мозги расеянцам.. )
показати весь коментар
09.05.2026 14:01 Відповісти
Якщо мавпи в зоопарку показують відвідувачам червоні дупи це не значить, що відвідувачі мають показувати мавпам свої.
показати весь коментар
09.05.2026 14:27 Відповісти
В том-то и дело что они не признают себя обезьянами - а мы своими действиями вынуждаем их признаваться в этом.. )
показати весь коментар
09.05.2026 15:31 Відповісти
Обезьяны тоже не признают себя обезьянами, но от этого не перестают ими быть.
показати весь коментар
09.05.2026 20:27 Відповісти
🇺🇦❤️🇪🇪
Дякуємо за підтримку, побратими!
показати весь коментар
09.05.2026 15:35 Відповісти
 
 