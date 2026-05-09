Традиція Нарви: до 9 травня музей знову вивісив банер "Путін - воєнний злочинець"
На Нарвському замку вивісили антивоєнний банер, який називає Путіна воєнним злочинцем. Акція приурочена до 9 травня та війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.
У публікації Нарвського музею наголошено, що плакат вивісили як нагадування про війну, що зараз триває в Україні, та воєнні злочини Росії проти українського народу й людства.
"Вільний світ називає речі своїми іменами. Пам’ять про перемогу не дає права на нові злочини!", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевська-Смирнова.
Нова традиція Естонії
Антивоєнний плакат із засудженням російської агресії проти України з’являється на Нарвському замку вже четвертий рік поспіль.
Попередні рази такі плакати також вивішували до 9 травня – у відповідь на концерт, який російська влада проводить для своїх співгромадян, що мешкають у Нарві.
З 0 годин 6 травня людина, яка вважає себе президентом об'явила режим тиші (перемир'я) і запевнила нарід (насєлєніє, по другому їх назвати не можу), що як тільки пуйло буде проводити обстріли міст України - то він зітре в пиляку їхній парад на 9 травня. Нарід пісяв кипятком від мужності Голобородька. Вихвакляли його мудрість, видумували різні картинки, як втікає пуйло, як горить червона площа і т.п. Пуйло вбило десятки нагих мирних громадян, сотні поранило, стерло з лиця міст цілі будинки...А ж, бабачи попередні роки обяцянок Голобородька чекав, яку на цей раз придумає відмазку, щоб не бити по пораду. І придумав - в інтернеті і прохання США і фіцо повіз послання і будуть зеркальні дії..і навіть для лохів, невиліковних лохів стряпав указ про дозвіл проведення параду. Лохи, барани і їх овечки обіsцяли кипятком всю Україну від мужності Голобородька. Пуйло попередив Голобородьку, що якщо хоч один дрон буде над парадом - то декілька ракет пуйло всадить в його дупу.. і Голобородько злякався, створив для лохзів "указ" про ніби дозвіл параду.
Вже сьогодні бачив картинки, де Голобородько і Кирило Буданов пишуть Указ в стилі картини могутніх козаків, які писали лист турецькому султану, про дозвіл проведлення параду в москві. Неваиліковні. Нарід побіг знову пісяти кипятком і прославляючи мудрість Голобородька.
колонізоване бидло невиліковне і не здатне до аналізу
Ось ще не закінчилося так зване "перемир'я", а ***** і його кодло вже дали задню.
Читайте, "адекватні" -
"Російський диктатор Путін заявив, що Київ не готовий до проведення обміну" військовополоненими." Джерело: https://censor.net/ua/n4002356
"Україні і Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, якщо сторони узгодять списки." Джерело: https://censor.net/ua/n4002338
відвідування "іван-города" ім. івана терребіл є відвертою маніфестацією естонських ватоцефалів своєї нелояльності Естонській Державі
А можно было просто запустить в расейскую сторону украинский гимн "нон стоп", на всю мощь, пускай он несколько часиков полоскал бы мозги расеянцам.. )
Дякуємо за підтримку, побратими!