Традиція Нарви: до 9 травня музей знову вивісив банер "Путін - воєнний злочинець"

На Нарвському замку вивісили антивоєнний банер, який називає Путіна воєнним злочинцем. Акція приурочена до 9 травня та війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.

У публікації Нарвського музею наголошено, що плакат вивісили як нагадування про війну, що зараз триває в Україні, та воєнні злочини Росії проти українського народу й людства.

"Вільний світ називає речі своїми іменами. Пам’ять про перемогу не дає права на нові злочини!", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевська-Смирнова.

Нова традиція Естонії

Антивоєнний плакат із засудженням російської агресії проти України з’являється на Нарвському замку вже четвертий рік поспіль.

Попередні рази такі плакати також вивішували до 9 травня – у відповідь на концерт, який російська влада проводить для своїх співгромадян, що мешкають у Нарві.

