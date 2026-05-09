Погрози РФ Києву та дипломатам є цинічною ескалацією, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що погрози Росії на адресу Києва та іноземних дипломатів є порушенням міжнародного права. Естонія підтвердила продовження роботи посольства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Цахкна наголосив, що використання дипломатичних каналів для залякування є неприйнятним, а естонські дипломати продовжують роботу в Києві попри загрози.

"Естонію та наших дипломатів не залякати. Наше посольство в Києві продовжує роботу, дотримуючись рекомендацій місцевої влади. Україна має повне право на самооборону в повному обсязі", - заявив він.

Глава естонського МЗС також зазначив, що Росія, на його думку, демонструє неспроможність дотримуватися домовленостей про припинення вогню, включно з тими, які вона сама пропонує.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі за підтримку. Він наголосив, що російські погрози лише підтверджують зневагу до міжнародного права та дипломатії.

"Жодне залякування не зламає ані Україну, ані тих, хто стоїть поруч із нами", - зазначив Сибіга.

Що передувало?

Раніше в МЗС РФ заявили про можливі удари по Україні, якщо Київ атакуватиме Росію 9 травня.

Посольство Польщі в Україні заявило, що не змінюватиме свою роботу попри погрози з боку Росії напередодні 9 травня.

Схожу позицію озвучили і в Німеччині. Там також не планують евакуйовувати своїх дипломатів із Києва попри погрози Росії.

Європейський Союз теж заявив, що не змінює свою присутність у столиці України. У країнах Європи вважають, що заяви Росії не впливають на їхню роботу в Україні. Дипломати продовжують виконувати свої обов’язки у звичному режимі.

Франція засудила погрози Росії щодо можливих ударів по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві і заявила, що не планує евакуацію свого посольства.

