Угрозы РФ Киеву и дипломатам являются циничной эскалацией, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что угрозы России в адрес Киева и иностранных дипломатов являются нарушением международного права. Эстония подтвердила продолжение работы посольства в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Цахкна подчеркнул, что использование дипломатических каналов для запугивания неприемлемо, а эстонские дипломаты продолжают работу в Киеве, несмотря на угрозы.

"Эстонию и наших дипломатов не запугать. Наше посольство в Киеве продолжает работу, следуя рекомендациям местных властей. Украина имеет полное право на самооборону в полном объеме", — заявил он.

Глава эстонского МИД также отметил, что Россия, по его мнению, демонстрирует неспособность соблюдать договоренности о прекращении огня, включая те, которые она сама предлагает.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил эстонского коллегу за поддержку. Он подчеркнул, что российские угрозы лишь подтверждают пренебрежение международным правом и дипломатией.

"Никакие запугивания не сломят ни Украину, ни тех, кто стоит рядом с нами", — отметил Сибига.

Что предшествовало?

Ранее в МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.

Посольство Польши в Украине заявило, что не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая.

Аналогичную позицию озвучили и в Германии. Там также не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России.

Европейский Союз также заявил, что не меняет свое присутствие в столице Украины. В странах Европы считают, что заявления России не влияют на их работу в Украине. Дипломаты продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

