Угрозы РФ Киеву и дипломатам являются циничной эскалацией, - Цахкна

Эстония осудила российские угрозы Киеву и дипломатам

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что угрозы России в адрес Киева и иностранных дипломатов являются нарушением международного права. Эстония подтвердила продолжение работы посольства в Украине.

Цахкна подчеркнул, что использование дипломатических каналов для запугивания неприемлемо, а эстонские дипломаты продолжают работу в Киеве, несмотря на угрозы.

"Эстонию и наших дипломатов не запугать. Наше посольство в Киеве продолжает работу, следуя рекомендациям местных властей. Украина имеет полное право на самооборону в полном объеме", — заявил он.

Глава эстонского МИД также отметил, что Россия, по его мнению, демонстрирует неспособность соблюдать договоренности о прекращении огня, включая те, которые она сама предлагает.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил эстонского коллегу за поддержку. Он подчеркнул, что российские угрозы лишь подтверждают пренебрежение международным правом и дипломатией.

"Никакие запугивания не сломят ни Украину, ни тех, кто стоит рядом с нами", — отметил Сибига.

Что предшествовало? 

Ранее в МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.

  • Посольство Польши в Украине заявило, что не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая.
  • Аналогичную позицию озвучили и в Германии. Там также не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России.
  • Европейский Союз также заявил, что не меняет свое присутствие в столице Украины. В странах Европы считают, что заявления России не влияют на их работу в Украине. Дипломаты продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.
  • Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

09.05.2026 11:01 Ответить
"Учасники СВО среди котрых 17 героев РФ промаршировали Красной площадью." Славно Зеленьський поглузував з українців. Нате вам парад, жрите, не обляпайтесь.
09.05.2026 11:01 Ответить
Все, унитазы пронесли, северокорейцы с хромированными неизвестно зачем калашами протопали, пуйло что то промямлило и быстро слиняло. Парад позора окончен.
Реально такого позорного "парада " еще не было
09.05.2026 11:31 Ответить
но він був. не окочен. путін пішов квіти возлагать з президентами. та ще буде довго радіти.
09.05.2026 11:32 Ответить
Чергову маячню та залякування, у виконанні московського алкаша медведєва, прутін готує на 10 травня!! Усьо ж па Плану…
09.05.2026 11:26 Ответить
 
 