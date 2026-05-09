Обстрел Краматорска 5 мая: в больнице умер заместитель председателя Краматорской РГА Роман Симашов

В Краматорске скончался чиновник, раненный во время российского удара 5 мая

В Краматорске число погибших в результате российского удара 5 мая возросло до 7 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорской РГА.

"8 мая в возрасте 46 лет в результате российского удара по Краматорску, нанесенного 5 мая, скончался заместитель председателя Краматорской РГА Симашов. "Врачи боролись за его жизнь, однако сегодня стало известно, что Роман Шавкатович ушел из жизни", — говорится в сообщении.

Россия вечером во вторник, 5 мая, сбросила три фугасные авиабомбы на центр Краматорска Донецкой области. 12 человек получили ранения.

