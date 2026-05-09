Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА Роман Сімашов
У Краматорську до 7 людей збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 5 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській РДА.
"8 травня у віці 46 років внаслідок російського удару по Краматорську, завданого 5 травня, помер заступник голови Краматорської РДА Сімашов. "Лікарі боролися за його життя, проте сьогодні стало відомо, що Роман Шавкатович пішов з життя", - ідеться в повідомленні.
Що передувало?
Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби на центр Краматорська Донецької області. 12 людей дістали поранення.
