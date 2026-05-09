Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА Роман Сімашов

У Краматорську до 7 людей збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській РДА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"8 травня у віці 46 років внаслідок російського удару по Краматорську, завданого 5 травня, помер заступник голови Краматорської РДА Сімашов. "Лікарі боролися за його життя, проте сьогодні стало відомо, що Роман Шавкатович пішов з життя", - ідеться в повідомленні.

Що передувало?

Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби на центр Краматорська Донецької області. 12 людей дістали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова медикиня 93-ОМБр, яка опинилася в епіцентрі вибуху російських ФАБів, рятувала постраждалих у Краматорську. ФОТО 18+