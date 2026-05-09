В 10-м АК рассказали о ситуации на Купянском направлении во время "перемирия": "Отмечаем скопление россиян на определенных участках"

В районе от Купянска до Боровой на востоке Харьковской области в течение 9 мая оккупанты не штурмовали позиции украинских военных. Однако захватчики продолжают наносить удары. Также отмечается скопление оккупантов на отдельных участках фронта.

Об этом "Суспильному. Харьков" рассказал старший офицер отдела коммуникаций 10-го армейского корпуса Евгений Артелемейчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация на направлении?

"До сих пор активно применяют БПЛА типа FPV, "Молнии". В целом отмечаем перемещение противника, он пытается воспользоваться подобным перемирием для решения своих логистических задач", — рассказал военный.

Также, по его словам, фиксируется скопление захватчиков на определенных участках фронта.

"Я думаю, это для дальнейших штурмовых действий после завершения перемирия. Мы отмечаем их концентрацию и пополнение личным составом на определенных участках. Они пытаются сконцентрировать силы и подвезти ближе именно благодаря прекращению огня", — сказал Артелемейчук.

Враг пользуется "перемирием"

"Враг обычно пользуется этой возможностью (перемирием. — Ред.), он имитирует эвакуацию своих 200-х, но пропускает перед этим группу, которая пытается как можно дальше добежать, где-то закрепиться ближе к нашим позициям. У врага давно нет эвакуации, они не пытаются забирать своих 200-х. Это имитация, мы всегда за ней очень внимательно следим, потому что под шумок таких мероприятий они пытаются занести боекомплект на свои позиции или продвинуться, затеряться", — рассказал военный.

Читайте также: Россияне используют перемирие для ротации и подвоза резервов, - Трегубов