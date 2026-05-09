У 10-му АК розповіли про ситуацію на Куп’янському напрямку під час "перемир’я": "Відмічаємо накопичення росіян на певних ділянках"

У смузі від Куп'янська до Борової на сході Харківської області впродовж 9 травня окупанти не штурмували позиції українських військових. Однак загарбники продовжують завдавати ударів. Також фіксується накопичення окупантів на певних ділянках фронту.

Про це "Суспільному. Харків" розповів старший офіцер відділу комунікацій 10-го армійського корпусу Євген Артелемейчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Яка ситуація на напрямку?

"Досі активно застосовують БпЛА типу FPV, "Молнії". Взагалі відмічаємо переміщення противника, він намагається скористатися подібним перемир'ям для розв'язання своїх логістичних задач",- розповів військовий.

Також, за його словами, фіксується накопичення загарбників на певних ділянках фронту.

"Я думаю, це для подальших штурмових дій після завершення перемир'я. Ми відмічаємо їхню концентрацію та поповнення особовим складом на певних ділянках. Вони намагаються сконцентрувати сили та підвезти ближче саме завдяки припиненню вогню", - сказав Артелемейчук.

Ворог користується "перемир’ям"

"Ворог зазвичай користується цією можливістю (перемир’ям, - ред), він імітує евакуацію своїх 200-х, але пропускає перед цим групу, яка намагається якомога далі добігти, десь закріпитися ближче до наших позицій. У ворога давно евакуації немає, вони не намагаються забирати своїх 200-х. Це імітація, ми завжди за нею дуже уважно стежимо, тому що під шумок таких заходів вони намагаються занести боєкомплект на свої позиції або просунутися, загубитися", - розповів військовий.

