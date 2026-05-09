Росіяни використовують перемир’я для ротацій та підвезення резервів, - Трегубов

Трегубов про перемир’я

Російські війська намагаються використати перемир’я для посилення своїх наступальних можливостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. 

Що відомо

"Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - зазначив Трегубов.

Утім, за словами речника, українські війська також використовують цей час для налагодження логістики, і зокрема ротацій.

"Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом", - додав він.

Також читайте: Трамп допускає продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Припинення вогню

  • 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

куйло все погодив із "зе"
Ах ти зрадник. А що, смішний прікол про указ президента про Кремль нічого не вартий?? Сто сорок кращіх авторів 95-го кварталу сочіняли, як би потужно обиграть те, що два діда-педофіла натянулі Бубочку.
То й ви використовуйте.
