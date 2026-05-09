Росіяни використовують перемир’я для ротацій та підвезення резервів, - Трегубов

Російські війська намагаються використати перемир’я для посилення своїх наступальних можливостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Що відомо

"Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - зазначив Трегубов.

Утім, за словами речника, українські війська також використовують цей час для налагодження логістики, і зокрема ротацій.

"Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

