Росіяни використовують перемир’я для ротацій та підвезення резервів, - Трегубов
Російські війська намагаються використати перемир’я для посилення своїх наступальних можливостей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
Що відомо
"Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - зазначив Трегубов.
Утім, за словами речника, українські війська також використовують цей час для налагодження логістики, і зокрема ротацій.
"Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом", - додав він.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Припинення вогню
- 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Топ коментарі
+12 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар09.05.2026 19:48 Відповісти Посилання
+11 Андрій Лавриненко
показати весь коментар09.05.2026 20:03 Відповісти Посилання
+7 Djohn Vendetta
показати весь коментар09.05.2026 19:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
аааааа.... мовчить... святкує день_победьі в діда-енкаведиста...