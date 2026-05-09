Трамп допускає продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня
Режим припинення вогню між Україною та Росією може тривати й після 11 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Відповідаючи на питання, чи очікує він, що оголошене ним перемир'я між Києвом та Москвою триватиме довше трьох днів, Трамп відповів ствердно.
"Було б добре. Це найгірше з часів Другої світової війни з точки зору життів. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це божевілля", - сказав Трамп.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Топ коментарі
+13 Василь Тесляр #615960
показати весь коментар09.05.2026 07:45 Відповісти Посилання
+12 Леонід #587957
показати весь коментар09.05.2026 07:48 Відповісти Посилання
+5 Віталій Залізняк
показати весь коментар09.05.2026 07:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть он зарад тривоги в сумській і дніпропетровській областях
Я так розумію перемирюватись повинні виключно ми, тим більше дотримуючись указу нашого президенти, бо президент США ніяких бамажок з ****** про це не підписував, а бовкнути він може все.на світі, що в голову прийде, а там все частіше такий карамболь, волоси дибки стають.
Тож в нас указ. В них піздьож.
От і рахуй.
Все як завжди. І так, ***** ж має під прикриттям параду більше техніки ресурсу на фронт поставити безперешкодно.
Не соромно?
але, у нас знатний капітан кевене, зі своїм чудо юдо кланом і холуями править країною.
то ж!!
україна у великій біді.
з днем харківського шашлика, посполиті!
Фіцо не даома казав про послання, хоч наші про це і не мукнули. Бо лаври «перемиршика» мав отримати мавр, сорі Трамп.