Трамп допускає продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня

Режим припинення вогню між Україною та Росією може тривати й після 11 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідаючи на питання, чи очікує він, що оголошене ним перемир'я між Києвом та Москвою триватиме довше трьох днів, Трамп відповів ствердно.

"Було б добре. Це найгірше з часів Другої світової війни з точки зору життів. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це божевілля", - сказав Трамп.

Припинення вогню

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь