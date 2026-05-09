Трамп допускає продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня

Перемир’я між Україною і Росією може бути продовжене

Режим припинення вогню між Україною та Росією може тривати й після 11 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на питання, чи очікує він, що оголошене ним перемир'я між Києвом та Москвою триватиме довше трьох днів, Трамп відповів ствердно.

"Було б добре. Це найгірше з часів Другої світової війни з точки зору життів. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це божевілля", - сказав Трамп.

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

  • Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь

Топ коментарі
Трамп ні на що не здатний, нехай слідкує за своїм імпічментом.
09.05.2026 07:45 Відповісти
Він не просто ідіот, він ідіот в рожевих окулярах.
09.05.2026 07:48 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
09.05.2026 07:52 Відповісти
Ага, в пол двенацатого кончиться парад і кацапи почнуть валити з подвійной наснагой
Навіть он зарад тривоги в сумській і дніпропетровській областях
09.05.2026 07:48 Відповісти
Але це дойобка не до Слоняри, а до нашего пейсатого попугая. Пейсатий, я сказаль, пейсатий
09.05.2026 07:49 Відповісти
уууууу.......
09.05.2026 07:50 Відповісти
Кацапи і не припиняли палити і вбивати так саме, вбили українців і поранили, зруйнувавші оселі і підприємства в Чернігівській області, в Марганці на Дніпропетровщині, гатять по Сумщині і Херсонщині.
Я так розумію перемирюватись повинні виключно ми, тим більше дотримуючись указу нашого президенти, бо президент США ніяких бамажок з ****** про це не підписував, а бовкнути він може все.на світі, що в голову прийде, а там все частіше такий карамболь, волоси дибки стають.
Тож в нас указ. В них піздьож.
От і рахуй.

Все як завжди. І так, ***** ж має під прикриттям параду більше техніки ресурсу на фронт поставити безперешкодно.
09.05.2026 08:36 Відповісти
твій, твій слоняра, за нього ти тут топив в 2024-му.

Не соромно?
09.05.2026 08:54 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Тромб ще й допускає зняття з Сосії санкції і блокування Україні зброї. От тоді суки дограєтесь. Будете лопатами воювати перемирщики *********
09.05.2026 07:53 Відповісти
не знаю, що до трампа.
але, у нас знатний капітан кевене, зі своїм чудо юдо кланом і холуями править країною.
то ж!!
україна у великій біді.

з днем харківського шашлика, посполиті!
09.05.2026 07:54 Відповісти
Путін дзвонив Трампу 03.05.2026 з проханням наказати Зеленському не портіть парад. І тут Трамп своєю волею щось там вирішив, ініціатор херов. Як всякій старий рюрік-педофіл, Трамп сам обожнює паради.
09.05.2026 08:32 Відповісти
А ви не думали, що через Фіцо цю угоду с ***** Зе погодив, а умеров у США передав через зятька і вітька трампу аби той формально її ощвучив і за однопопіарився?

Фіцо не даома казав про послання, хоч наші про це і не мукнули. Бо лаври «перемиршика» мав отримати мавр, сорі Трамп.
09.05.2026 08:39 Відповісти
Його не запитали, чи то перемир'я взагалі розпочалось?
09.05.2026 08:53 Відповісти
Було б добре... Тільки рудого гамадрила вже в *** ніхто не ставить
09.05.2026 08:57 Відповісти
А що, перемир'я вже почалося що має продовжитись і далі? Чи це тільки в уяві рудого дурка?
09.05.2026 10:34 Відповісти
В ніч на 9 травня Україна була атакована дронами і балістикою! Значить трамп повинен привселюдно з'їсти свій галстук, адже він фактично, поручився за плішивого!
09.05.2026 10:44 Відповісти
 
 