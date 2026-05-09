Трамп допускает продление перемирия между Украиной и РФ после 11 мая

Режим прекращения огня между Украиной и Россией может продлиться и после 11 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что объявленное им перемирие между Киевом и Москвой продлится дольше трех дней, Трамп ответил утвердительно.

"Было бы хорошо. Это худшее со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих жизней. 25 000 молодых солдат каждый месяц. Это безумие", — сказал Трамп.

