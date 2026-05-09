Трамп допускает продление перемирия между Украиной и РФ после 11 мая
Режим прекращения огня между Украиной и Россией может продлиться и после 11 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что объявленное им перемирие между Киевом и Москвой продлится дольше трех дней, Трамп ответил утвердительно.
"Было бы хорошо. Это худшее со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих жизней. 25 000 молодых солдат каждый месяц. Это безумие", — сказал Трамп.
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
Василь Тесляр #615960
09.05.2026 07:45
Леонід #587957
09.05.2026 07:48
Віталій Залізняк
09.05.2026 07:52
Навіть он зарад тривоги в сумській і дніпропетровській областях
Я так розумію перемирюватись повинні виключно ми, тим більше дотримуючись указу нашого президенти, бо президент США ніяких бамажок з ****** про це не підписував, а бовкнути він може все.на світі, що в голову прийде, а там все частіше такий карамболь, волоси дибки стають.
Тож в нас указ. В них піздьож.
От і рахуй.
Все як завжди. І так, ***** ж має під прикриттям параду більше техніки ресурсу на фронт поставити безперешкодно.
Не соромно?
але, у нас знатний капітан кевене, зі своїм чудо юдо кланом і холуями править країною.
то ж!!
україна у великій біді.
з днем харківського шашлика, посполиті!
Фіцо не даома казав про послання, хоч наші про це і не мукнули. Бо лаври «перемиршика» мав отримати мавр, сорі Трамп.