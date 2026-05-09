1 987 16

Трамп допускает продление перемирия между Украиной и РФ после 11 мая

Перемирие между Украиной и Россией может быть продлено

Режим прекращения огня между Украиной и Россией может продлиться и после 11 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что объявленное им перемирие между Киевом и Москвой продлится дольше трех дней, Трамп ответил утвердительно.

"Было бы хорошо. Это худшее со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих жизней. 25 000 молодых солдат каждый месяц. Это безумие", — сказал Трамп.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

  • Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Топ комментарии
+13
Трамп ні на що не здатний, нехай слідкує за своїм імпічментом.
09.05.2026 07:45
09.05.2026 07:45 Ответить
+12
Він не просто ідіот, він ідіот в рожевих окулярах.
09.05.2026 07:48
09.05.2026 07:48 Ответить
+5
Дурень думкою багатіє.
09.05.2026 07:52
09.05.2026 07:52 Ответить
Ага, в пол двенацатого кончиться парад і кацапи почнуть валити з подвійной наснагой
Навіть он зарад тривоги в сумській і дніпропетровській областях
09.05.2026 07:48
09.05.2026 07:48 Ответить
Але це дойобка не до Слоняри, а до нашего пейсатого попугая. Пейсатий, я сказаль, пейсатий
09.05.2026 07:49
09.05.2026 07:49 Ответить
уууууу.......
показать весь комментарий
09.05.2026 07:50 Ответить
Кацапи і не припиняли палити і вбивати так саме, вбили українців і поранили, зруйнувавші оселі і підприємства в Чернігівській області, в Марганці на Дніпропетровщині, гатять по Сумщині і Херсонщині.
Я так розумію перемирюватись повинні виключно ми, тим більше дотримуючись указу нашого президенти, бо президент США ніяких бамажок з ****** про це не підписував, а бовкнути він може все.на світі, що в голову прийде, а там все частіше такий карамболь, волоси дибки стають.
Тож в нас указ. В них піздьож.
От і рахуй.

Все як завжди. І так, ***** ж має під прикриттям параду більше техніки ресурсу на фронт поставити безперешкодно.
09.05.2026 08:36
09.05.2026 08:36 Ответить
твій, твій слоняра, за нього ти тут топив в 2024-му.

Не соромно?
09.05.2026 08:54
09.05.2026 08:54 Ответить
Тромб ще й допускає зняття з Сосії санкції і блокування Україні зброї. От тоді суки дограєтесь. Будете лопатами воювати перемирщики *********
09.05.2026 07:53
09.05.2026 07:53 Ответить
не знаю, що до трампа.
але, у нас знатний капітан кевене, зі своїм чудо юдо кланом і холуями править країною.
то ж!!
україна у великій біді.

з днем харківського шашлика, посполиті!
09.05.2026 07:54
09.05.2026 07:54 Ответить
Путін дзвонив Трампу 03.05.2026 з проханням наказати Зеленському не портіть парад. І тут Трамп своєю волею щось там вирішив, ініціатор херов. Як всякій старий рюрік-педофіл, Трамп сам обожнює паради.
09.05.2026 08:32
09.05.2026 08:32 Ответить
А ви не думали, що через Фіцо цю угоду с ***** Зе погодив, а умеров у США передав через зятька і вітька трампу аби той формально її ощвучив і за однопопіарився?

Фіцо не даома казав про послання, хоч наші про це і не мукнули. Бо лаври «перемиршика» мав отримати мавр, сорі Трамп.
09.05.2026 08:39
09.05.2026 08:39 Ответить
Його не запитали, чи то перемир'я взагалі розпочалось?
09.05.2026 08:53
09.05.2026 08:53 Ответить
Було б добре... Тільки рудого гамадрила вже в *** ніхто не ставить
09.05.2026 08:57
09.05.2026 08:57 Ответить
А що, перемир'я вже почалося що має продовжитись і далі? Чи це тільки в уяві рудого дурка?
09.05.2026 10:34
09.05.2026 10:34 Ответить
В ніч на 9 травня Україна була атакована дронами і балістикою! Значить трамп повинен привселюдно з'їсти свій галстук, адже він фактично, поручився за плішивого!
09.05.2026 10:44
09.05.2026 10:44 Ответить
 
 