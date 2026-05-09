Россияне используют перемирие для ротации и подвоза резервов, — Трегубов

Российские войска пытаются использовать перемирие для укрепления своих наступательных позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомв эфире телемарафоназаявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Что известно

"Нет, они сейчас действительно стихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются взять паузу и использовать эту паузу для ротации, для подвоза сил и вообще для восстановления своих наступательных возможностей", — отметил Трегубов.

Впрочем, по словам спикера, украинские войска также используют это время для налаживания логистики, и в частности ротаций.

"Похоже, что именно сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", — добавил он.

Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

