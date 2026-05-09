Россияне используют перемирие для ротации и подвоза резервов, — Трегубов
Российские войска пытаются использовать перемирие для укрепления своих наступательных позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомв эфире телемарафоназаявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
Что известно
"Нет, они сейчас действительно стихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются взять паузу и использовать эту паузу для ротации, для подвоза сил и вообще для восстановления своих наступательных возможностей", — отметил Трегубов.
Впрочем, по словам спикера, украинские войска также используют это время для налаживания логистики, и в частности ротаций.
"Похоже, что именно сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", — добавил он.
Что предшествовало
- Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
Прекращению огня
- 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
