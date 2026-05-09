1 250 27

Россияне используют перемирие для ротации и подвоза резервов, — Трегубов

Трегубов о перемирии

Российские войска пытаются использовать перемирие для укрепления своих наступательных позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомв эфире телемарафоназаявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. 

Что известно

"Нет, они сейчас действительно стихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются взять паузу и использовать эту паузу для ротации, для подвоза сил и вообще для восстановления своих наступательных возможностей", — отметил Трегубов.

Впрочем, по словам спикера, украинские войска также используют это время для налаживания логистики, и в частности ротаций.

"Похоже, что именно сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", — добавил он.

Что предшествовало

  • Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
  • Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Прекращению огня

  • 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

армия РФ (22739) перемирие (1715)
Топ комментарии
+12
куйло все погодив із "зе"
показать весь комментарий
09.05.2026 19:48
+10
Ах ти зрадник. А що, смішний прікол про указ президента про Кремль нічого не вартий?? Сто сорок кращіх авторів 95-го кварталу сочіняли, як би потужно обиграть те, що два діда-педофіла натянулі Бубочку.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:03
+7
То й ви використовуйте.
показать весь комментарий
09.05.2026 19:51
та ні все погодив твій старий педофіл !
показать весь комментарий
09.05.2026 20:01 Ответить
це тобі сказав рашистський куйло,котрий давно завербував американського старого пердуна "краснова" .що він мій???"ромашка"ти смішний, як сибірський валянок "
показать весь комментарий
09.05.2026 21:35 Ответить
я вважав ти американець , а виявляється просто ВПН купив !
показать весь комментарий
09.05.2026 21:58 Ответить
Старий педофіл чмо, ноль, холуй *****. Який наказ отримав, такий і виконує.
показать весь комментарий
09.05.2026 21:49 Ответить
та ви що президент Великої Америки холуй ?
показать весь комментарий
09.05.2026 21:56 Ответить
А хто може стелити червону доріжку терористу світового масштабу? Президент Великої Америки чи холуй кремля?
показать весь комментарий
09.05.2026 23:22 Ответить
старий дебілкуватий педофіл !
показать весь комментарий
09.05.2026 23:45 Ответить
Не розумію, а з нашого боку дзеркально відповісти не можна?
показать весь комментарий
09.05.2026 19:49 Ответить
Читати новину повністю не пробували?
показать весь комментарий
09.05.2026 20:15 Ответить
А для кого є новиною те що при затишші обидві сторони підвищують боєготовність?
показать весь комментарий
09.05.2026 22:22 Ответить
Іран уже розгромлений і більше проблем немає з хамасівцями, що про українську війну аж Ізраїлю поради роздаєш?
показать весь комментарий
09.05.2026 22:24 Ответить
Прикол якраз в тому, що в указі бубочка вказав точні координати території перемир'я і вони далеко від лінії фронту. Тобто виходить, що Трєгубов і інші командири типу самостійно вирішили дати рашистам можливість покращити позиції і ударний потенціал?
показать весь комментарий
09.05.2026 22:48 Ответить
Ні,*****...для відходу на кордони 91 го. Полковник -очєвидність.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:22 Ответить
Запорожье, Чернигов - теревога. Мопеды. Вот и все перемирие.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:34 Ответить
Ого! Для когось це прикра неочікуваність?
показать весь комментарий
09.05.2026 20:40 Ответить
А нам хто забороняє таке робити???
показать весь комментарий
09.05.2026 20:48 Ответить
Тільки заголовки читаєш? Все осилити ніяк?
показать весь комментарий
09.05.2026 21:03 Ответить
А грьобаний стратєх збирає оплески і розмазані по мордах зебілів шмарклі за "как бубачька патраліл пуйла!". А кацапи тим часом навезли літаками ракет та інших сурпризів, які полетять по наших містах. Здохни мерзота зелена.
показать весь комментарий
09.05.2026 21:41 Ответить
 
 