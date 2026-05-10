Сырский поздравил украинских матерей с Днем матери: Пусть дети возвращаются домой живыми и невредимыми
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских матерей с Днём матери.
Поздравительные слова Сырский разместил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил каждую маму за терпение, поддержку и ту невидимую силу, которая держит наш народ в самые тяжелые времена. В каждом защитнике и защитнице - материнская мудрость, поддержка, сила духа и самопожертвование.
"Именно ваши слова, ваши объятия и вера помогают нашим воинам выстоять и бороться за будущее Украины.
До земли кланяюсь матерям, чьи сыновья и дочери отдали за Украину самое ценное - свои жизни. Ваша боль - это боль всего народа, а ваша стойкость является примером несокрушимости для каждого из нас.
Уважаемые украинские военнослужащие, найдите время и возможность позвонить маме, поздравить и поблагодарить ее.
Желаю украинским матерям крепкого здоровья, душевного покоя, семейного тепла и веры в победу Украины. Пусть ваши сердца всегда согревает любовь, а ваши дети возвращаются домой живыми и невредимыми", - подчеркнул главнокомандующий.
Про це він https://t.me/V_Zelenskiy_official/18936?single написав у телеграм-каналі,
Треба зайти та послати найух..
А так це виглядає лицемірно.
І це каже той, хто затіяв "Фортецю Бахмут" та "Курську операцію"?🤦♂️
Хто на звичайного солдата клав з-під хвоста!
Той, кому діти цих матерів, дали позивний "Генерал -200".
- добавив Сирок.