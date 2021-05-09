Зеленский удостоил более тысячи украинок звания "Мать-героиня", - указ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский в День матери подписал указ №188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития этого звания удостоено 1019 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Такого почетного звания были удостоены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева.
Также звания "мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.
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Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
Есть такие украинцы, шо хотят Украине российской наглости и мощи.
Андрей из них, наверное -- он с постсовковыми кацапами работал больше и дольше, чем мы с тобой и почти все тут...
И он украинский Старпом! -- в парашу не свалил из-под обстрела родного Мариуполя! -- ему зачёт.
...я его понимаю -- у самого такое случалось частенько -- когда кислород по жизни перекрывают...
И Совпедия тут не первоисточник... -- скорее -- последние слёзы...*)
Смешно это всё, на самом деле... ...от я по Вашингтону ходил -- там всё пропитано Римско-Имперскими символами!
...ну я и пописял возле Сената за кустиком... -- бо в Империях с общественными туалетами напряг во все века -- обоссал имперское достоинство Столицы -- чисто по-нужде ...*)
лично проверял - образцово ли и в комфорте воспитывает кто-то ораву орущих потомков?
лучше бы по ящику презиков подарил - у цыган тоже много этого "добра" - и шо? тоже все образцово?
Хватит уже этих пустых и бессмысленных званий.
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