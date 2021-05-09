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Зеленский (16530) указ (528) День матери (28)

Зеленский удостоил более тысячи украинок звания "Мать-героиня", - указ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский удостоил более тысячи украинок звания

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери подписал указ №188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития этого звания удостоено 1019 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Такого почетного звания были удостоены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева.

Также звания "мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери
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Топ комментарии
+11
Відтепер "роми" - герої України.
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09.05.2021 17:22
+11
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 307

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 2087
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09.05.2021 17:47
+9
На потязі завжди скаженні протяги !!)))
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09.05.2021 17:30
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Відтепер "роми" - герої України.
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09.05.2021 17:22 Ответить
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 307

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 2087
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09.05.2021 17:47 Ответить
Це супер-героїня !!!)))
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09.05.2021 17:49 Ответить
Ну поки шо не героїня. Але якшо продовжить в тому ж дусі і назве майбутніх дітей на кшталт: Арахамія, Дубінскій, Бенялюкс, то все у неї складеться і запоідний орден буде майоріти на грудях)
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09.05.2021 17:55 Ответить
Така "красуня" може і легко !!!))
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09.05.2021 17:58 Ответить
Ваше яйцо, сударь!
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
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09.05.2021 20:50 Ответить
ЦИгани, а не якісь там роми
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09.05.2021 18:59 Ответить
А в Германии, кстати, есть и День Отца! -- матерей Героинями делают Герои...*)
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09.05.2021 17:26 Ответить
Буває,що протягом натягне !!)))
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09.05.2021 17:27 Ответить
-- потягом...
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09.05.2021 17:28 Ответить
На потязі завжди скаженні протяги !!)))
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09.05.2021 17:30 Ответить
Да, я уже лет 30 вот так, до свинячьего состояния не напивался.
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09.05.2021 17:42 Ответить
Так пожалей слабого... ...твоей стране это свойственно.
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09.05.2021 17:45 Ответить
Жалость к мужчине - это оскорбление.
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09.05.2021 17:54 Ответить
Оскорблять слабого -- это сучье дело вообще.
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09.05.2021 17:59 Ответить
Слабые старпомами не становятся. Это не слабость в нем играет, это его сознательный выбор стоять под одним флагом с убийцами.
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09.05.2021 18:03 Ответить
Да ладно... -- полутона и психо-градации у него украинские! *)
Есть такие украинцы, шо хотят Украине российской наглости и мощи.
Андрей из них, наверное -- он с постсовковыми кацапами работал больше и дольше, чем мы с тобой и почти все тут...
И он украинский Старпом! -- в парашу не свалил из-под обстрела родного Мариуполя! -- ему зачёт.
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09.05.2021 18:34 Ответить
Мабуть підстав не було !! Бажаю щоб і в майбутньому підстав нажертись не було !!)))
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09.05.2021 17:45 Ответить
Делом надо заниматься! -- Андрей Спец.

...я его понимаю -- у самого такое случалось частенько -- когда кислород по жизни перекрывают...
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09.05.2021 17:49 Ответить
Згоден,тому і бажаю щоб таких підстав не було!! )))
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09.05.2021 17:52 Ответить
Тут такое...как раз лет 30 назад занялся самжене. И как только начал гнать свою, так сразу желание набухаться начало исчезать.Так, чароку-другую и все... Такая же история с домашним пивоварением, пару кружек разных сортов, больше как-то и неохота.
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09.05.2021 17:53 Ответить
Ну, ты ж, как я понимаю -- сошёл на берег. А тут твой коллега, на якоре без балласта болтается бестолку...
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09.05.2021 17:56 Ответить
При чем тут то? У меня врожденный иммунитет к красной бацилле. А этот "коллега" - ее активный разносчик, причем сознательный.
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09.05.2021 18:01 Ответить
Це армійська антипатія до замполітів !! Але в житті буває всяке !!))
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09.05.2021 18:05 Ответить
Два репрессированных и сосланных деда. Оба - после Второй Мировой.
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09.05.2021 18:13 Ответить
А у кого не так? -- всех цепануло...
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09.05.2021 18:16 Ответить
В мене дід з Колими не повернувся,а є ще брат двуюрідний ,замполітом був в ДШБ,в Афгані ногу на орден"Червоної Зірки" поміняв !!!))
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09.05.2021 18:18 Ответить
Шо-то ты слишком требовательный к матросам... -- плавал камрдинером в первом классе, на пассажирском лайнере, чы шо? *)
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09.05.2021 18:05 Ответить
Просто красножопых фашистов терпеть не могу.
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09.05.2021 18:12 Ответить
Это не про Андрея. ...ты спутал...
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09.05.2021 18:14 Ответить
Разве культ победобесия - не порождение русского фашизма?
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09.05.2021 18:16 Ответить
Рашизм-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!))
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09.05.2021 18:19 Ответить
Победобесие -- свойство любой имперской культуры.

И Совпедия тут не первоисточник... -- скорее -- последние слёзы...*)
Смешно это всё, на самом деле... ...от я по Вашингтону ходил -- там всё пропитано Римско-Имперскими символами!

...ну я и пописял возле Сената за кустиком... -- бо в Империях с общественными туалетами напряг во все века -- обоссал имперское достоинство Столицы -- чисто по-нужде ...*)
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09.05.2021 18:23 Ответить
-- и четырёх чьих-то сынков, вместо него призвали...
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09.05.2021 17:44 Ответить
І можливо тих чотирьох вже в живих нема !!
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09.05.2021 17:47 Ответить
...хм... ...у Зели ВСУ -- писарь писарской службы... -- не пулемётчик пулемёта...*)
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09.05.2021 17:51 Ответить
ВУС, в смысле... -- не боевая.
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09.05.2021 17:53 Ответить
жены депутатов и чиновников у них у многих по 4 "золотой молодежи" мажорчиков.
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09.05.2021 17:38 Ответить
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 1404
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09.05.2021 17:43 Ответить
Надо проверить список. На предмет наличия в нём некой мамы. Одного папу на пожизненную надбавку уже подавали, за вЯликай вклад в криворожскую науку.
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09.05.2021 17:43 Ответить
в криворогую Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 1584
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09.05.2021 17:54 Ответить
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 8404
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09.05.2021 19:30 Ответить
То єдиний,унікальний на всю Україну тато-герой !!)))
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09.05.2021 17:54 Ответить
Не вижу Мендель в этих списках. Непорядок. Медиа маму своей великой политической личности не наградил, от же зеленыш неблагодарный!
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09.05.2021 17:57 Ответить
Коли вже цей радянський союз закінчиться...🤔
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09.05.2021 18:23 Ответить
За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития этого звания удостоено 1019 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Источник: https://censor.net/ru/n3264282\\\\\\\\\\\\\\\\\

лично проверял - образцово ли и в комфорте воспитывает кто-то ораву орущих потомков?
лучше бы по ящику презиков подарил - у цыган тоже много этого "добра" - и шо? тоже все образцово?
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09.05.2021 18:54 Ответить
Да остановитесь уже с этим совковым трешем!
Хватит уже этих пустых и бессмысленных званий.
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09.05.2021 19:17 Ответить
фу, совок смердящий. быть слабой на передок и раздвигать ноги перед первым встречным - в этом нет ничего почетного.
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09.05.2021 19:40 Ответить
День матері: українські воїни передали вітання із передової (відео)


www.facebook.com/watch/?v=2921335864810205

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 4188

...
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09.05.2021 21:03 Ответить
 
 