Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ
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Президент України Володимир Зеленський в День матері підписав указ №188 / 2021 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.
За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1019 українських жінок.
Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.
Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.
Також звання "Мати-героїня" удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.
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Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
Есть такие украинцы, шо хотят Украине российской наглости и мощи.
Андрей из них, наверное -- он с постсовковыми кацапами работал больше и дольше, чем мы с тобой и почти все тут...
И он украинский Старпом! -- в парашу не свалил из-под обстрела родного Мариуполя! -- ему зачёт.
...я его понимаю -- у самого такое случалось частенько -- когда кислород по жизни перекрывают...
И Совпедия тут не первоисточник... -- скорее -- последние слёзы...*)
Смешно это всё, на самом деле... ...от я по Вашингтону ходил -- там всё пропитано Римско-Имперскими символами!
...ну я и пописял возле Сената за кустиком... -- бо в Империях с общественными туалетами напряг во все века -- обоссал имперское достоинство Столицы -- чисто по-нужде ...*)
лично проверял - образцово ли и в комфорте воспитывает кто-то ораву орущих потомков?
лучше бы по ящику презиков подарил - у цыган тоже много этого "добра" - и шо? тоже все образцово?
Хватит уже этих пустых и бессмысленных званий.
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