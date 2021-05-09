Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ

Президент України Володимир Зеленський в День матері підписав указ №188 / 2021 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1019 українських жінок.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

Також звання "Мати-героїня" удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

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