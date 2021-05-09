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Зеленський (17428) наказ (346) День матері (23)

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання

Президент України Володимир Зеленський в День матері підписав указ №188 / 2021 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1019 українських жінок.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

Також звання "Мати-героїня" удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

Також читайте: Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері
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Топ коментарі
+11
Відтепер "роми" - герої України.
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09.05.2021 17:22
+11
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 307

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 2087
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09.05.2021 17:47
+9
На потязі завжди скаженні протяги !!)))
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09.05.2021 17:30
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Відтепер "роми" - герої України.
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09.05.2021 17:22 Відповісти
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 307

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 2087
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09.05.2021 17:47 Відповісти
Це супер-героїня !!!)))
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09.05.2021 17:49 Відповісти
Ну поки шо не героїня. Але якшо продовжить в тому ж дусі і назве майбутніх дітей на кшталт: Арахамія, Дубінскій, Бенялюкс, то все у неї складеться і запоідний орден буде майоріти на грудях)
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09.05.2021 17:55 Відповісти
Така "красуня" може і легко !!!))
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09.05.2021 17:58 Відповісти
Ваше яйцо, сударь!
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
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09.05.2021 20:50 Відповісти
ЦИгани, а не якісь там роми
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09.05.2021 18:59 Відповісти
А в Германии, кстати, есть и День Отца! -- матерей Героинями делают Герои...*)
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09.05.2021 17:26 Відповісти
Буває,що протягом натягне !!)))
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09.05.2021 17:27 Відповісти
-- потягом...
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09.05.2021 17:28 Відповісти
На потязі завжди скаженні протяги !!)))
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09.05.2021 17:30 Відповісти
Да, я уже лет 30 вот так, до свинячьего состояния не напивался.
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09.05.2021 17:42 Відповісти
Так пожалей слабого... ...твоей стране это свойственно.
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09.05.2021 17:45 Відповісти
Жалость к мужчине - это оскорбление.
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09.05.2021 17:54 Відповісти
Оскорблять слабого -- это сучье дело вообще.
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09.05.2021 17:59 Відповісти
Слабые старпомами не становятся. Это не слабость в нем играет, это его сознательный выбор стоять под одним флагом с убийцами.
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09.05.2021 18:03 Відповісти
Да ладно... -- полутона и психо-градации у него украинские! *)
Есть такие украинцы, шо хотят Украине российской наглости и мощи.
Андрей из них, наверное -- он с постсовковыми кацапами работал больше и дольше, чем мы с тобой и почти все тут...
И он украинский Старпом! -- в парашу не свалил из-под обстрела родного Мариуполя! -- ему зачёт.
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09.05.2021 18:34 Відповісти
Мабуть підстав не було !! Бажаю щоб і в майбутньому підстав нажертись не було !!)))
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09.05.2021 17:45 Відповісти
Делом надо заниматься! -- Андрей Спец.

...я его понимаю -- у самого такое случалось частенько -- когда кислород по жизни перекрывают...
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09.05.2021 17:49 Відповісти
Згоден,тому і бажаю щоб таких підстав не було!! )))
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09.05.2021 17:52 Відповісти
Тут такое...как раз лет 30 назад занялся самжене. И как только начал гнать свою, так сразу желание набухаться начало исчезать.Так, чароку-другую и все... Такая же история с домашним пивоварением, пару кружек разных сортов, больше как-то и неохота.
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09.05.2021 17:53 Відповісти
Ну, ты ж, как я понимаю -- сошёл на берег. А тут твой коллега, на якоре без балласта болтается бестолку...
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09.05.2021 17:56 Відповісти
При чем тут то? У меня врожденный иммунитет к красной бацилле. А этот "коллега" - ее активный разносчик, причем сознательный.
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09.05.2021 18:01 Відповісти
Це армійська антипатія до замполітів !! Але в житті буває всяке !!))
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09.05.2021 18:05 Відповісти
Два репрессированных и сосланных деда. Оба - после Второй Мировой.
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09.05.2021 18:13 Відповісти
А у кого не так? -- всех цепануло...
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09.05.2021 18:16 Відповісти
В мене дід з Колими не повернувся,а є ще брат двуюрідний ,замполітом був в ДШБ,в Афгані ногу на орден"Червоної Зірки" поміняв !!!))
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09.05.2021 18:18 Відповісти
Шо-то ты слишком требовательный к матросам... -- плавал камрдинером в первом классе, на пассажирском лайнере, чы шо? *)
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09.05.2021 18:05 Відповісти
Просто красножопых фашистов терпеть не могу.
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09.05.2021 18:12 Відповісти
Это не про Андрея. ...ты спутал...
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09.05.2021 18:14 Відповісти
Разве культ победобесия - не порождение русского фашизма?
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09.05.2021 18:16 Відповісти
Рашизм-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!))
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09.05.2021 18:19 Відповісти
Победобесие -- свойство любой имперской культуры.

И Совпедия тут не первоисточник... -- скорее -- последние слёзы...*)
Смешно это всё, на самом деле... ...от я по Вашингтону ходил -- там всё пропитано Римско-Имперскими символами!

...ну я и пописял возле Сената за кустиком... -- бо в Империях с общественными туалетами напряг во все века -- обоссал имперское достоинство Столицы -- чисто по-нужде ...*)
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09.05.2021 18:23 Відповісти
-- и четырёх чьих-то сынков, вместо него призвали...
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09.05.2021 17:44 Відповісти
І можливо тих чотирьох вже в живих нема !!
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09.05.2021 17:47 Відповісти
...хм... ...у Зели ВСУ -- писарь писарской службы... -- не пулемётчик пулемёта...*)
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09.05.2021 17:51 Відповісти
ВУС, в смысле... -- не боевая.
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09.05.2021 17:53 Відповісти
жены депутатов и чиновников у них у многих по 4 "золотой молодежи" мажорчиков.
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09.05.2021 17:38 Відповісти
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 1404
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09.05.2021 17:43 Відповісти
Надо проверить список. На предмет наличия в нём некой мамы. Одного папу на пожизненную надбавку уже подавали, за вЯликай вклад в криворожскую науку.
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09.05.2021 17:43 Відповісти
в криворогую Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 1584
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09.05.2021 17:54 Відповісти
Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 8404
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09.05.2021 19:30 Відповісти
То єдиний,унікальний на всю Україну тато-герой !!)))
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09.05.2021 17:54 Відповісти
Не вижу Мендель в этих списках. Непорядок. Медиа маму своей великой политической личности не наградил, от же зеленыш неблагодарный!
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09.05.2021 17:57 Відповісти
Коли вже цей радянський союз закінчиться...🤔
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09.05.2021 18:23 Відповісти
За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития этого звания удостоено 1019 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Источник: https://censor.net/ru/n3264282\\\\\\\\\\\\\\\\\

лично проверял - образцово ли и в комфорте воспитывает кто-то ораву орущих потомков?
лучше бы по ящику презиков подарил - у цыган тоже много этого "добра" - и шо? тоже все образцово?
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09.05.2021 18:54 Відповісти
Да остановитесь уже с этим совковым трешем!
Хватит уже этих пустых и бессмысленных званий.
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09.05.2021 19:17 Відповісти
фу, совок смердящий. быть слабой на передок и раздвигать ноги перед первым встречным - в этом нет ничего почетного.
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09.05.2021 19:40 Відповісти
День матері: українські воїни передали вітання із передової (відео)


www.facebook.com/watch/?v=2921335864810205

Зеленський удостоїв понад тисячу українок звання "Мати-героїня", - указ - Цензор.НЕТ 4188

...
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09.05.2021 21:03 Відповісти
 
 