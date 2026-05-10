Сирський привітав українських матерів із Днем матері: Нехай діти повертаються додому живими і неушкодженими
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських матерів з Днем матері.
Вітальні слова Сирський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він подякував кожній мамі за терпіння, підтримку й ту невидиму силу, що тримає наш народ у найважчі часи. У кожному захисникові й захисниці - материнська мудрість, підтримка, сила духу та самопожертва.
"Саме ваші слова, ваші обійми й віра допомагають нашим воїнам вистояти та боротися за майбутнє України.
Доземно вклоняюся матерям, чиї сини й дочки віддали за Україну найцінніше - свої життя. Ваш біль - це біль усього народу, а ваша стійкість є прикладом незламності для кожного з нас.
Шановні українські військовослужбовці, знайдіть час і можливість зателефонувати мамі, привітати та подякувати їй.
Бажаю українським матерям міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла і віри в перемогу України. Нехай ваші серця завжди зігріває любов, а ваші діти повертаються додому живими і неушкодженими", - наголосив головнокомандувач.
Про це він написав у телеграм-каналі,
Треба зайти та послати найух..
А так це виглядає лицемірно.
І це каже той, хто затіяв "Фортецю Бахмут" та "Курську операцію"?🤦♂️
Хто на звичайного солдата клав з-під хвоста!
Той, кому діти цих матерів, дали позивний "Генерал -200".
- добавив Сирок.