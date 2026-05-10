Сирський привітав українських матерів із Днем матері: Нехай діти повертаються додому живими і неушкодженими.😳

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських матерів з Днем матері.

Вітальні слова Сирський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував кожній мамі за терпіння, підтримку й ту невидиму силу, що тримає наш народ у найважчі часи. У кожному захисникові й захисниці - материнська мудрість, підтримка, сила духу та самопожертва.

"Саме ваші слова, ваші обійми й віра допомагають нашим воїнам вистояти та боротися за майбутнє України.

Доземно вклоняюся матерям, чиї сини й дочки віддали за Україну найцінніше - свої життя. Ваш біль - це біль усього народу, а ваша стійкість є прикладом незламності для кожного з нас.

Шановні українські військовослужбовці, знайдіть час і можливість зателефонувати мамі, привітати та подякувати їй.

Бажаю українським матерям міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла і віри в перемогу України. Нехай ваші серця завжди зігріває любов, а ваші діти повертаються додому живими і неушкодженими", - наголосив головнокомандувач.

