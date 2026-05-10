1 692 24

Сирський привітав українських матерів із Днем матері: Нехай діти повертаються додому живими і неушкодженими

День матері

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських матерів з Днем матері.

Вітальні слова Сирський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував кожній мамі за терпіння, підтримку й ту невидиму силу, що тримає наш народ у найважчі часи. У кожному захисникові й захисниці - материнська мудрість, підтримка, сила духу та самопожертва.

"Саме ваші слова, ваші обійми й віра допомагають нашим воїнам вистояти та боротися за майбутнє України.

Доземно вклоняюся матерям, чиї сини й дочки віддали за Україну найцінніше - свої життя. Ваш біль - це біль усього народу, а ваша стійкість є прикладом незламності для кожного з нас.

Шановні українські військовослужбовці, знайдіть час і можливість зателефонувати мамі, привітати та подякувати їй.

Бажаю українським матерям міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла і віри в перемогу України. Нехай ваші серця завжди зігріває любов, а ваші діти повертаються додому живими і неушкодженими", - наголосив головнокомандувач.

Троянський фарисей в овечій шкурі.
10.05.2026 08:46
10.05.2026 08:46 Відповісти
М'ясник з погонялом "200" привітав матерів. Цинічна мразь.
10.05.2026 09:19
10.05.2026 09:19 Відповісти
+21
Звучить,як знущаненя.І взагалі він говорить,як Азіров.30 років тут живе і мову не вивчив.
10.05.2026 09:07
показати весь коментар
10.05.2026 09:07 Відповісти
А свою мать он поздравил?
10.05.2026 08:55 Відповісти
В рашці такого свята немає.
10.05.2026 09:07 Відповісти
Там тільки є бать. А мать нє празднуют.
10.05.2026 11:09 Відповісти
зеленогнійна Хуцла , мільярди мародерять на оборонці , міндіч-Умеров , нахабно вимагало прийняти , браковані броніжилети ,мільйони тирять на фортифікаціях ( пронін) ,закупають браковані міни … Кодло стервятників по Киіву , роз'їзджає на броньованих , найдорожчих авто , а воїни вимушені прохати на самє необхіднє для фронту , порятунку поранених
10.05.2026 08:56 Відповісти
Навіщо малороську вчити, якщо після закінчення війни вазєднається з родиною на вєлікой родінє.
10.05.2026 09:14 Відповісти
Ну він раніше був призначеним командувачем ООС.
10.05.2026 09:21 Відповісти
Пнх, цука
10.05.2026 09:50 Відповісти
руснявий сирок м`ясник з батьками на паРаші в своєму лицемірстві зашкалює
10.05.2026 09:59 Відповісти
Яке цинічне від мясника 😡 привітання Матерів...... який ні на грам не цінить життя Захисників, при цьому бажає їх повернення додому живими
10.05.2026 10:00 Відповісти
Залишилось, дочекатись привітання від "шашличника"...
10.05.2026 10:23 Відповісти
Президент Володимир Зеленський привітав українських матерів із Днем матері.

Про це він https://t.me/V_Zelenskiy_official/18936?single написав у телеграм-каналі,
10.05.2026 10:33 Відповісти
Чорд, тєлєгу юзаю тільки раз на місяць для передання показників за горводу..нулі..бо тец4 розвалили, один раз не передала - нарахували купу кубів))

Треба зайти та послати найух..
10.05.2026 12:39 Відповісти
Вже і шашличник виліз привітати українських матерів.
10.05.2026 12:19 Відповісти
Щоб до матерів українських військових "діти поверталися живими і некшкодженими" треба тобі як головкому цінувати життя кожної дітини тих матерів до яких ти звертаєшься, а не ставити своє особисте его і бажання подобатися зезиденту вище життів військових хлопців та дівчат.
А так це виглядає лицемірно.
10.05.2026 10:26 Відповісти
Сирський привітав українських матерів із Днем матері: Нехай діти повертаються додому живими і неушкодженими.😳

І це каже той, хто затіяв "Фортецю Бахмут" та "Курську операцію"?🤦‍♂️
Хто на звичайного солдата клав з-під хвоста!
Той, кому діти цих матерів, дали позивний "Генерал -200".
10.05.2026 12:17 Відповісти
Бідна Україна....
10.05.2026 12:30 Відповісти
Мясник поздравляет,циничные Зе мрази
10.05.2026 13:00 Відповісти
УкрАінскі матєрі, наражайтє іщо!
- добавив Сирок.
10.05.2026 13:09 Відповісти
 
 