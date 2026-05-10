РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4773 посетителя онлайн
Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
442 2

На мосту Патона в Киеве перекроют одну полосу движения до 14 мая

Мост Патона перекроют из-за ремонта

До 14 мая на мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

Как сообщает Цензор Нет, ограничения будут действовать в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег, информирует КП "Київавтошляхміст".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об ограничениях движения

Специалисты во время планового осмотра обнаружили повреждение деформационного шва закрытого типа бетонных плит. Чтобы избежать дальнейшего разрушения и возможного образования опасных провалов, решено оперативно отремонтировать проблемный участок.

В предприятии отмечают, что дефект носит локальный характер и не влияет на общее техническое состояние сооружения. В то же время ремонт считают необходимым для безопасности движения.

В КП "Київавтошляхміст" призывают водителей учитывать временные ограничения и планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок в "час пик".

Читайте также: Ремонты на всех дорогах общего пользования завершат до 1 июня, - Свиридко

Автор: 

Киев (26265) мост (1019) ремонт (1160) Киевавтодор (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міст офіційно визнаний аварійним ще у 2017 році. Експерти фіксують сильну корозію головних балок та наскрізні пошкодження металу.

За офіційними даними на травень 2026 року, міст перебуває у п'ятій категорії працездатності, що фактично означає його «непрацездатність».

Eксперти з транспортного планування попереджають, що локальні обвали конструкцій можуть статися у будь-який момент.
показать весь комментарий
10.05.2026 22:36 Ответить
Це не новина. Кияни на власні очі бачать.
показать весь комментарий
10.05.2026 23:04 Ответить
 
 