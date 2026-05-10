На мосту Патона в Киеве перекроют одну полосу движения до 14 мая

До 14 мая на мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

Как сообщает Цензор Нет, ограничения будут действовать в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег, информирует КП "Київавтошляхміст".

Что известно об ограничениях движения

Специалисты во время планового осмотра обнаружили повреждение деформационного шва закрытого типа бетонных плит. Чтобы избежать дальнейшего разрушения и возможного образования опасных провалов, решено оперативно отремонтировать проблемный участок.

В предприятии отмечают, что дефект носит локальный характер и не влияет на общее техническое состояние сооружения. В то же время ремонт считают необходимым для безопасности движения.

В КП "Київавтошляхміст" призывают водителей учитывать временные ограничения и планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок в "час пик".

