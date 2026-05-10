На мосту Патона у Києві перекриють одну смугу руху до 14 травня

До 14 травня на мосту Патона в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.

Як повідомляє Цензор Нет, обмеження діятимуть у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег, інформує КП "Київавтошляхміст".

Що відомо про обмеження руху

Фахівці під час планового огляду виявили пошкодження деформаційного шва закритого типу бетонних плит. Щоб уникнути подальшого руйнування та можливого утворення небезпечних провалів, вирішено оперативно відремонтувати проблемну ділянку.

У підприємстві зазначають, що дефект має локальний характер і не впливає на загальний технічний стан споруди. Водночас ремонт вважають необхідним для безпеки руху.

У КП "Київавтошляхміст" закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження та планувати маршрути заздалегідь, щоб уникнути заторів у години пік.

Міст офіційно визнаний аварійним ще у 2017 році. Експерти фіксують сильну корозію головних балок та наскрізні пошкодження металу.

За офіційними даними на травень 2026 року, міст перебуває у п'ятій категорії працездатності, що фактично означає його «непрацездатність».

Eксперти з транспортного планування попереджають, що локальні обвали конструкцій можуть статися у будь-який момент.
10.05.2026 22:36 Відповісти
Це не новина. Кияни на власні очі бачать.
10.05.2026 23:04 Відповісти
 
 