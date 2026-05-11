Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 342 030 человек (+920 за сутки), 11 924 танка, 41 863 артиллерийских системы, 24 551 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 342 030 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 342 030 (+920) человек 
  • танков – 11 924 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 551 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 41 863 (+76) шт.
  • РСЗО – 1 783 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 373 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 371 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557) шт.
  • крылатые ракеты – 4 585 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 95 710 (+231) шт.
  • специальная техника – 4 178 (+2) ед.

Потери россиян на утро 11 мая

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.05.2026 07:40 Ответить
і ні разу зеленого казла-крадія не переїзбрали....
11.05.2026 07:50 Ответить
суспісьство вирішило - під чяс війни падло не можна міняти!
нехай буде падло, нехай *******!
11.05.2026 07:56 Ответить
7 966 - березень, 8 657 - квітень, 5 037 - травень, це про наземну техніку. Третина місяця, те що буде новий місячний рекорд зрозуміло, а от чи буде 15 тисяч, чи капацапи вс@руться - питання відкрите.
Декада, броня 76 одиниць (21+55), НРК 77 одиниць - війна так би мовити роботизувалась, проте кацапів вже 10 тисяч за травень - з дурнями на болотах стабільність.
11.05.2026 08:18 Ответить
буба, видай же указ, шо ти дозвояєш кацапні по Україні стріляти з 11го,
доня зробить одобрямс.
3 смішнi клована....
два їбанутрих старі і наш не причому, але теж їбанутий..
11.05.2026 08:19 Ответить
не х*йове таке "перімиріє" від Ху*ла - на вчора 840 дохлих кацапів, на сьогодні - 920 !!!
11.05.2026 08:32 Ответить
Минув 4464 день москальсько-української війни.
330!!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 342 000 це більше ніж все населення Казані.
11.05.2026 08:49 Ответить
11.05.2026 08:51 Ответить
Ух ти ж, яке перемир'ячко!

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
11.05.2026 09:00 Ответить
 
 