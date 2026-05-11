Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 342 030 человек (+920 за сутки), 11 924 танка, 41 863 артиллерийских системы, 24 551 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 342 030 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 342 030 (+920) человек

танков – 11 924 (+4) шт.

боевых бронированных машин – 24 551 (+7) шт.

артиллерийских систем – 41 863 (+76) шт.

РСЗО – 1 783 (+1) ед.

средства ПВО – 1 373 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) шт.

вертолетов – 352 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 371 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557) шт.

крылатые ракеты – 4 585 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 95 710 (+231) шт.

специальная техника – 4 178 (+2) ед.

