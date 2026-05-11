Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 342 030 человек (+920 за сутки), 11 924 танка, 41 863 артиллерийских системы, 24 551 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 342 030 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 342 030 (+920) человек
- танков – 11 924 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 551 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 41 863 (+76) шт.
- РСЗО – 1 783 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 373 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 371 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557) шт.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 95 710 (+231) шт.
- специальная техника – 4 178 (+2) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нехай буде падло, нехай *******!
Декада, броня 76 одиниць (21+55), НРК 77 одиниць - війна так би мовити роботизувалась, проте кацапів вже 10 тисяч за травень - з дурнями на болотах стабільність.
доня зробить одобрямс.
3 смішнi клована....
два їбанутрих старі і наш не причому, але теж їбанутий..
330!!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 342 000 це більше ніж все населення Казані.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦