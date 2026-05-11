Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 342 030 осіб (+920 за добу), 11 924 танки, 41 863 артсистем, 24 551 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 342 030 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб 
  • танків – 11 924 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 551 (+7) од.
  • артилерійських систем – 41 863 (+76) од.
  • РСЗВ – 1 783 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 373 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 284 254 (+1 557) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231) од.
  • спеціальна техніка – 4 178 (+2) од.

Втрати росіян на ранок 11 травня

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.05.2026 07:40 Відповісти
11.05.2026 07:50 Відповісти
11.05.2026 07:56 Відповісти
7 966 - березень, 8 657 - квітень, 5 037 - травень, це про наземну техніку. Третина місяця, те що буде новий місячний рекорд зрозуміло, а от чи буде 15 тисяч, чи капацапи вс@руться - питання відкрите.
Декада, броня 76 одиниць (21+55), НРК 77 одиниць - війна так би мовити роботизувалась, проте кацапів вже 10 тисяч за травень - з дурнями на болотах стабільність.
11.05.2026 08:18 Відповісти
11.05.2026 08:19 Відповісти
не х*йове таке "перімиріє" від Ху*ла - на вчора 840 дохлих кацапів, на сьогодні - 920 !!!
11.05.2026 08:32 Відповісти
Минув 4464 день москальсько-української війни.
330!!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 342 000 це більше ніж все населення Казані.
11.05.2026 08:49 Відповісти
11.05.2026 08:51 Відповісти
Ух ти ж, яке перемир'ячко!

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
11.05.2026 09:00 Відповісти
 
 