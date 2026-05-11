Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 342 030 осіб (+920 за добу), 11 924 танки, 41 863 артсистем, 24 551 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 342 030 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб

танків – 11 924 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 551 (+7) од.

артилерійських систем – 41 863 (+76) од.

РСЗВ – 1 783 (+1) од.

засоби ППО – 1 373 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 284 254 (+1 557) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231) од.

спеціальна техніка – 4 178 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії можуть знадобитися десятиліття для повного захоплення Донбасу, - The New York Times