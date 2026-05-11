Сутки в Запорожской области: один человек погиб, еще двое - ранены

За прошедшие сутки, 10 мая, российские военные нанесли 785 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Запорожском районе в результате российских атак один человек погиб, еще двое - ранены.

Атаки БПЛА и артиллерийские удары

630 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Новоалександровку, Беленькое, Каневское, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Еленокстантиновку, Цветково, Новое Запорожье, Преображенку, Тимошевку.

155 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривному, Белогорье, Варваровке, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское и Староукраинку.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Запорожский район: пострадала женщина, повреждены дома. ФОТО