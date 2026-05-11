Оккупанты атаковали Запорожский район: пострадала женщина, повреждены дома. ФОТО
Вечером в воскресенье, 10 мая, российские оккупанты обстреляли Запорожский район, в результате чего пострадала женщина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли удар по Запорожскому району
"Под удар попал частный дом - здание повреждено. Пострадала 42-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Федоров добавил, что в результате еще одного вражеского удара по территории района поврежден жилой дом: разрушен фасад, выбиты окна и повреждена крыша.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Атака беспилотников
Накануне сообщалось, что вечером 10 мая Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.
