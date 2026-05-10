Россия запустила ударные дроны по Украине вечером 10 мая (обновлено)

Россияне увеличивают количество атакующих БПЛА

Вечером 10 мая Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

В 19:14 - сообщалось о БПЛА на севере Донецкой области - курсом на Харьковскую область.

Обновленная информация

В 20:15 - БПЛА на севере Харьковщины, курс южный.

Обновленная информация

В 21:26 - Активность враждебных БПЛА на Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

  • Ранее президент Зеленский заявил, что, несмотря на объявленное прекращение огня на фронте, сохраняется высокая активность врага - за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий российских оккупантов.

Топ комментарии
+23
Так парад вже пройшов, ППО з москви порозвозили по місцях дислокації. Ми можемо пишатися зєуказом про дозвіл на проведення параду. Хтось вважав, що буде якось по іншому?
10.05.2026 20:10 Ответить
+11
А що, могло бути iнакше? Риторичне питання.
10.05.2026 20:06 Ответить
+9
Те саме буде якщо вивести війська з Донбасу, бо дехто сподівається чомусь на мир.
10.05.2026 21:18 Ответить
Та ви ж нічого не розумієте! Самий правильний, самий потужний потужняк, самий преЗЕдентський зеленьський, самий "парєнь із народа" вже заявив у черговому відосіку: "Зеленський заявив, що Путін нарешті готовий до реальних зустрічей заради перемир'я"!
О! А ви на такого щирого парня(маланського!) напраслину гоните! Треба йому дати ще 100 днів(чи років?) і він навчиться бути...українцем.
10.05.2026 22:09 Ответить
Перемиря потрібно було тільки на 9 травня. І Трамп і Зеля пошились в дурні.
10.05.2026 20:16 Ответить
Дозволило парад в Масквє = дозволило банбiть Украiну. А ****???
10.05.2026 20:32 Ответить
потрібно ж було дідів на палку..
традиція
11.05.2026 01:53 Ответить
Відповідь від #уйла 🤡 Трампу (щодо його "перемир'я") та 🤡 Зеленському (щодо його готовності "до перемовин в третій країні").

#уй вам обом!

Парад "побєдобєсія" вже пройшов.
Тепер можна цілий рік всіх вертіти на #ую.
10.05.2026 20:36 Ответить
1000 на 1000
кончене зелене падло хайпующе на святому!!!!
10.05.2026 20:50 Ответить
І що відповіді не буде ми дотримуємся перемир'я ? На жаль ворог пошив Зелю і Трампа в дурні як з обміном військовополонених так і припиненя вогню.Ворог розуміє тільки силу, тому має бути гідна відповідь.
10.05.2026 21:11 Ответить
чого ж ви послухались зелю?
требуло бити ворога..
11.05.2026 01:51 Ответить
Те саме буде якщо вивести війська з Донбасу, бо дехто сподівається чомусь на мир.
10.05.2026 21:18 Ответить
Рашисти непокояться майбутнім своєї логістики:

10.05.2026 21:42 Ответить
А тих вже вернули з БС?
Адже тут щодоби ворожі шахеди залітають,жертви і руїни кожного разу.
10.05.2026 21:42 Ответить
Що там ЗЄ нажартував?
9,10,11 травня?

***** отримало, що хотіло, а ЗЄ вчергове поводили брудним прутнем по губах, якими він маму Ріму цілував.
10.05.2026 21:45 Ответить
Дурак ти Амандрапапупа, от тепер і є можливість гахнуть по москві, бо всі ППО звідти виїхали.
10.05.2026 21:55 Ответить
да ніхто ***** не вірив , ну серйозно Зеленсьеому не 18 років , одне діло ******* друге вірити ...
по параду можна було б і вєбать але вирішили напевне не робити цього , ну на наступний парад потрібно вєбать вже 100% , і жорстко так шоб аж ***** забаранити
10.05.2026 22:10 Ответить
зеленський цим указом документально підтвердив, що він зрадник і що він забороняє ЗСУ бити по столиці окупантів. Це злочин, який не потребує доказів, бо доказ вже оприлюднений на сайті зеленського. Київ та інші міста України орки утюжать пятий рік ракетно-дроновими атаками. А так званий "президент" на Банковій підписує указ не бити по столиці ворога. Цей указ має бути одним з документальних доказів у справі про державну зраду зеленського по ст. 111 КК України.
10.05.2026 22:41 Ответить
по червоній площі "заборонив"...
11.05.2026 01:49 Ответить
Раша недоговороздатна.
Мабуть всоте повторюю, в хтось читає?
Скільки доказів ще треба?
10.05.2026 23:08 Ответить
ніколи би буба не вдарив 9 травня по красноперому квадрату.
а тут йому дали щє і повод дали цього не робити.
а прікол з указом? - кешбек чисто до 73х, так би мовити...
подвимось про обмін.
11.05.2026 01:56 Ответить
 
 