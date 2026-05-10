Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 10 травня (оновлено)

Увечері 10 травня Росія запустила по території Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

О 19:14 - Повідомлялося про БпЛА на півночі Донеччини - курсом на Харківщину.

О 20:15 - БПЛА на півночі Харківщини, курс південний.

О 21:26 - Активність ворожих БпЛА на Запоріжжі.

О 01:40 - БпЛА, ймовірно розвідувальний, над містом Запоріжжя.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше президент Зеленський заявив, що попри оголошене припинення вогню на фронті зберігається висока активність ворога - за вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій російських окупантів.

