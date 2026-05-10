Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 10 травня (оновлено)
Увечері 10 травня Росія запустила по території Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 19:14 - Повідомлялося про БпЛА на півночі Донеччини - курсом на Харківщину.
Оновлена інформація
О 20:15 - БПЛА на півночі Харківщини, курс південний.
Оновлена інформація
О 21:26 - Активність ворожих БпЛА на Запоріжжі.
Оновлена інформація
О 01:40 - БпЛА, ймовірно розвідувальний, над містом Запоріжжя.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше президент Зеленський заявив, що попри оголошене припинення вогню на фронті зберігається висока активність ворога - за вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій російських окупантів.
Топ коментарі
О! А ви на такого щирого парня(маланського!) напраслину гоните! Треба йому дати ще 100 днів(чи років?) і він навчиться бути...українцем.
традиція
#уй вам обом!
Парад "побєдобєсія" вже пройшов.
Тепер можна цілий рік всіх вертіти на #ую.
кончене зелене падло хайпующе на святому!!!!
требуло бити ворога..
Адже тут щодоби ворожі шахеди залітають,жертви і руїни кожного разу.
9,10,11 травня?
***** отримало, що хотіло, а ЗЄ вчергове поводили брудним прутнем по губах, якими він маму Ріму цілував.
по параду можна було б і вєбать але вирішили напевне не робити цього , ну на наступний парад потрібно вєбать вже 100% , і жорстко так шоб аж ***** забаранити
Мабуть всоте повторюю, в хтось читає?
Скільки доказів ще треба?
а тут йому дали щє і повод дали цього не робити.
а прікол з указом? - кешбек чисто до 73х, так би мовити...
подвимось про обмін.