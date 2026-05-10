Окупанти атакували Запорізькій район: постраждала жінка, пошкоджено будинки. ФОТО
Ввечері неділі, 10 травня, російські окупанти атакували Запорізький район, внаслідок чого постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни вдарили по Запорізькому району
"Під удар потрапив приватний будинок - оселю пошкоджено. Постраждала 42-річна жінка. Їй надається необхідна допомога", - сказано в повідомленні.
Федоров додав, що внаслідок ще одного ворожого удару по території району пошкоджено житловий будинок: понівечено фасад, вибито вікна та пошкоджено дах.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Атака безпілотників
Напередодні повідомлялося, що ввечері 10 травня Росія запустила по території Україні ударні безпілотники.
