Новини Обстріли Запорізької області
РФ ударила по Запорізькому району: поранено чоловіка

Російські війська скинули вибухівку з FPV на авто з людьми у Запоріжжі

52-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

РФ полює на цивільних

Як зазначається, росіяни продовжують полювання на цивільних - цілили fpv-дроном у чоловіка у Кушугумі.

Унаслідок атаки чоловік поранений. Йому надана уся необхідна допомога.

Більше інформації на цю мить невідомо.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.
  • Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.

Був там сьогодні. Дронів летало дуже багато. Багато вибухів, стрілянина. Ніякого перемір'я.
10.05.2026 14:05 Відповісти
10.05.2026 14:44 Відповісти
 
 