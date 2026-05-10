РФ ударила по Запорізькому району: поранено чоловіка

52-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

РФ полює на цивільних

Як зазначається, росіяни продовжують полювання на цивільних - цілили fpv-дроном у чоловіка у Кушугумі.

Унаслідок атаки чоловік поранений. Йому надана уся необхідна допомога.

Більше інформації на цю мить невідомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.

Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.

