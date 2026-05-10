РФ ударила по Запорізькому району: поранено чоловіка
52-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
РФ полює на цивільних
Як зазначається, росіяни продовжують полювання на цивільних - цілили fpv-дроном у чоловіка у Кушугумі.
Унаслідок атаки чоловік поранений. Йому надана уся необхідна допомога.
Більше інформації на цю мить невідомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.
- Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.
