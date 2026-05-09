РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область. Пошкоджено інфраструктуру, житло та бізнес, загинули двоє мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Нікопольський район

Росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.

У Марганці загинув чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Дубовиківській громаді загинув чоловік.

Горів трактор. Пошкоджене аграрне підприємство.

