РФ атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

Российские войска почти 20 раз наносили удары по Днепропетровской области. Повреждена инфраструктура, жилые дома и объекты бизнеса, погибли двое мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Никопольский район 

Россияне обстреливали райцентр, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Повреждены инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома.

В Марганце погиб мужчина. В тяжелом состоянии в больницу доставлена 39-летняя женщина. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. 

Синельниковский район 

В результате атаки БПЛА в Дубовиковской громаде погиб мужчина.

Горел трактор. Повреждено аграрное предприятие.

Последствия атаки

Обстрелы Днепропетровской области 8 мая
Ну заради перемир'я і параду на мацкві і загинути не гріх. Хоча померлих ніхто, звичайно, і не питав. Вибачте за цинізм.
09.05.2026 07:56 Ответить
Да не брешіть. Узеленського перемир'я і все домовлено і йдьоть па плану
09.05.2026 08:02 Ответить
09.05.2026 08:13 Ответить
Це таке касапське перемир'я
09.05.2026 08:48 Ответить
Це вже наступило так зване трампівсько-х**ловське перемир'я🤮🤮🤮...чи як
09.05.2026 09:25 Ответить
 
 