РФ атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж
Российские войска почти 20 раз наносили удары по Днепропетровской области. Повреждена инфраструктура, жилые дома и объекты бизнеса, погибли двое мирных жителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
Россияне обстреливали райцентр, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Повреждены инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома.
В Марганце погиб мужчина. В тяжелом состоянии в больницу доставлена 39-летняя женщина. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
В результате атаки БПЛА в Дубовиковской громаде погиб мужчина.
Горел трактор. Повреждено аграрное предприятие.
Последствия атаки
