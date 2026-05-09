Оккупанты ударили дронами по сельскохозяйственному предприятию на Черниговщине: погиб мужчина, еще двое ранены. ФОТОрепортаж

Вечером 8 мая российские войска с помощью двух БПЛА типа "Герань" нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в частности по сельскохозяйственным объектам в селе Печенюги Новгород-Северской громады в Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, сообщает Цензор.НЕТ.

Есть погибший и пострадавшие 

Враг нанес удары дронами около 19:40. 

В результате атаки погиб мужчина 1955 года рождения. Его сын 1977 года рождения получил минно-взрывные травмы и ожоги.

Еще один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. 

Пожар и разрушения 

В результате атаки возник пожар в складском здании и на ферме местного хозяйства. Помимо помещений фермы, полностью уничтожено складское здание с комбикормом.

"Накануне своего главного праздника — так называемого "дня победобесия" — рашисты в очередной раз продемонстрировали свою истинную террористическую сущность. Враг нанес целенаправленный удар по исключительно гражданскому объекту, где не было никаких военных целей", — заявил начальник РВА.

перемир'я, з ким, з касапами?
09.05.2026 01:56 Ответить
хрипатий писдів про тишу? це вже тиша?
09.05.2026 04:58 Ответить
Це була "підготовка" кацапов до перемирья.
09.05.2026 05:38 Ответить
Зате Зелонмський смішно ізволі пошутить про парад, оно завжди смішно, жарти на крові українців.
09.05.2026 07:13 Ответить
Можна вивести хлопчика-блазня з кварталу й посадити у крісло президента але блазня з хлопчика вивести , схоже, неможливо!!!
Вже почав жартувати з життя людей, наче це сцена, вистава - бомбити, не бомбити, ха-ха-ха-хі-хі-хі..... він зовсім кукухою поїхав.
09.05.2026 08:55 Ответить
коли домовляєшся з маньяком
09.05.2026 08:58 Ответить
 
 