Оккупанты ударили дронами по сельскохозяйственному предприятию на Черниговщине: погиб мужчина, еще двое ранены. ФОТОрепортаж
Вечером 8 мая российские войска с помощью двух БПЛА типа "Герань" нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в частности по сельскохозяйственным объектам в селе Печенюги Новгород-Северской громады в Черниговской области.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть погибший и пострадавшие
Враг нанес удары дронами около 19:40.
В результате атаки погиб мужчина 1955 года рождения. Его сын 1977 года рождения получил минно-взрывные травмы и ожоги.
Еще один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
Пожар и разрушения
В результате атаки возник пожар в складском здании и на ферме местного хозяйства. Помимо помещений фермы, полностью уничтожено складское здание с комбикормом.
"Накануне своего главного праздника — так называемого "дня победобесия" — рашисты в очередной раз продемонстрировали свою истинную террористическую сущность. Враг нанес целенаправленный удар по исключительно гражданскому объекту, где не было никаких военных целей", — заявил начальник РВА.
Вже почав жартувати з життя людей, наче це сцена, вистава - бомбити, не бомбити, ха-ха-ха-хі-хі-хі..... він зовсім кукухою поїхав.