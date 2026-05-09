Оккупанты ударили дронами по сельскохозяйственному предприятию на Черниговщине: погиб мужчина, еще двое ранены. ФОТОрепортаж

Вечером 8 мая российские войска с помощью двух БПЛА типа "Герань" нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в частности по сельскохозяйственным объектам в селе Печенюги Новгород-Северской громады в Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть погибший и пострадавшие

Враг нанес удары дронами около 19:40.

В результате атаки погиб мужчина 1955 года рождения. Его сын 1977 года рождения получил минно-взрывные травмы и ожоги.

Еще один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Читайте также: FPV-дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: повреждена техника и склады

Пожар и разрушения

В результате атаки возник пожар в складском здании и на ферме местного хозяйства. Помимо помещений фермы, полностью уничтожено складское здание с комбикормом.

"Накануне своего главного праздника — так называемого "дня победобесия" — рашисты в очередной раз продемонстрировали свою истинную террористическую сущность. Враг нанес целенаправленный удар по исключительно гражданскому объекту, где не было никаких военных целей", — заявил начальник РВА.

Читайте также: Дроны РФ атаковали Черниговщину: пострадал ребенок, повреждены музей, агропредприятие и инфраструктура