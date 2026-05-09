УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7937 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
1 661 6

Окупанти вдарили дронами по сільськогосподарському підприємству на Чернігівщині: загинув чоловік, ще двоє поранені. ФОТОрепортаж

Ввечері 8 травня російські війська атакували двох БпЛА типу "Герань" цивільну інфраструктуру, зокрема сільськогосподарські об'єкти у селі Печенюги Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є загиблий та постраждалі 

Ворог завдав ударів дронами близько 19:40. 

Внаслідок атаки загинув чоловік 1955 року народження. Його син 1977 року народження зазнав мінно-вибухових травм та опіків.

Ще один чоловік дістав осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. 

Атака БПЛА на Чернігівщині

Читайте також: FPV-дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині: пошкоджено техніку і склади

Пожежа та руйнування 

Внаслідок атаки виникло загорання складської будівлі та ферми місцевого господарства. Крім приміщень ферми, повністю знищено складську будівлю з комбікормом.

Атака БПЛА на Чернігівщині

"Напередодні свого головного свята — так званого "дня победобєсія" — рашисти вкотре продемонстрували свою справжню терористичну сутність. Ворог завдав цілеспрямованого удару по виключно цивільному об’єкту, де не було жодних військових цілей", - заявив начальник РВА.

Атака БПЛА на Чернігівщині

Читайте також: Дрони РФ атакували Чернігівщину: постраждала дитина, пошкоджено музей, агропідприємство та інфраструктуру

Автор: 

обстріл (33847) жертви (1972) Чернігівська область (1338) Новгород-Сіверський район (88) Новгород-Сіверський (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перемир'я, з ким, з касапами?
показати весь коментар
09.05.2026 01:56 Відповісти
хрипатий писдів про тишу? це вже тиша?
показати весь коментар
09.05.2026 04:58 Відповісти
Це була "підготовка" кацапов до перемирья.
показати весь коментар
09.05.2026 05:38 Відповісти
Зате Зелонмський смішно ізволі пошутить про парад, оно завжди смішно, жарти на крові українців.
показати весь коментар
09.05.2026 07:13 Відповісти
Можна вивести хлопчика-блазня з кварталу й посадити у крісло президента але блазня з хлопчика вивести , схоже, неможливо!!!
Вже почав жартувати з життя людей, наче це сцена, вистава - бомбити, не бомбити, ха-ха-ха-хі-хі-хі..... він зовсім кукухою поїхав.
показати весь коментар
09.05.2026 08:55 Відповісти
коли домовляєшся з маньяком
показати весь коментар
09.05.2026 08:58 Відповісти
 
 