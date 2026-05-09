Окупанти вдарили дронами по сільськогосподарському підприємству на Чернігівщині: загинув чоловік, ще двоє поранені. ФОТОрепортаж
Ввечері 8 травня російські війська атакували двох БпЛА типу "Герань" цивільну інфраструктуру, зокрема сільськогосподарські об'єкти у селі Печенюги Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблий та постраждалі
Ворог завдав ударів дронами близько 19:40.
Внаслідок атаки загинув чоловік 1955 року народження. Його син 1977 року народження зазнав мінно-вибухових травм та опіків.
Ще один чоловік дістав осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок.
Пожежа та руйнування
Внаслідок атаки виникло загорання складської будівлі та ферми місцевого господарства. Крім приміщень ферми, повністю знищено складську будівлю з комбікормом.
"Напередодні свого головного свята — так званого "дня победобєсія" — рашисти вкотре продемонстрували свою справжню терористичну сутність. Ворог завдав цілеспрямованого удару по виключно цивільному об’єкту, де не було жодних військових цілей", - заявив начальник РВА.
Вже почав жартувати з життя людей, наче це сцена, вистава - бомбити, не бомбити, ха-ха-ха-хі-хі-хі..... він зовсім кукухою поїхав.