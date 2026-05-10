Рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину

Ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Дніпропетровщини

Як зазначається, на Нікопольщині росіяни завдали удару по Нікополю та Марганецькій громаді.

За даними ОВА, у Синельниківському районі били по Українській та Богинівській громадах. Понівечена інфраструктура. Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.

