Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: одна людина загинула й одну поранено

Упродовж дня 9 травня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області безпілотниками, унаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей.

Унаслідок ударів поранень дістала 87-річна жінка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни цілили по Межівській громаді, що. Загинула 46-річна жінка.

Пєрєстаньтє стрєлять((Парад тойво?(((
09.05.2026 18:56 Відповісти
09.05.2026 18:57 Відповісти
Не кажіть хоч Голобородьку, а то ще вдарить по червоній площі.
Царство Небесне загинувшій жінці і одужання іншій, що отримала поранення.
09.05.2026 19:08 Відповісти
 
 