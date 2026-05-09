Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: одна людина загинула й одну поранено

Упродовж дня 9 травня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області безпілотниками, унаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

Під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей.

Унаслідок ударів поранень дістала 87-річна жінка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни цілили по Межівській громаді, що. Загинула 46-річна жінка.

Також дивіться: Росіяни FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж