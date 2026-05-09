Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: один человек погиб, один ранен

В течение дня 9 мая российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины с помощью беспилотников, вследствие чего есть погибшая и раненая женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Под ударом оказались Никополь, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены многоквартирный дом и лицей.

Вследствие ударов ранения получила 87-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую громаду. Погибла 46-летняя женщина.

Пєрєстаньтє стрєлять((Парад тойво?(((
09.05.2026 18:56 Ответить
09.05.2026 18:57 Ответить
Не кажіть хоч Голобородьку, а то ще вдарить по червоній площі.
Царство Небесне загинувшій жінці і одужання іншій, що отримала поранення.
09.05.2026 19:08 Ответить
 
 