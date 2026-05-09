Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: один человек погиб, один ранен
В течение дня 9 мая российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины с помощью беспилотников, вследствие чего есть погибшая и раненая женщины.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Под ударом оказались Никополь, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены многоквартирный дом и лицей.
Вследствие ударов ранения получила 87-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую громаду. Погибла 46-летняя женщина.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Царство Небесне загинувшій жінці і одужання іншій, що отримала поранення.