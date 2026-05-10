Рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок

Враг нанес удары беспилотниками по двум районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Днепропетровщины

Как отмечается, в Никопольском районе россияне нанесли удар по Никополю и Марганецкой громаде.

По данным ОГА, в Синельниковском районе обстреливали Украинскую и Богиновскую громады. Повреждена инфраструктура. Пострадала 3-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.

