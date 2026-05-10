РФ нанесла удар по Запорожскому району: ранен мужчина

52-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ охотится на гражданских

Как отмечается, россияне продолжают охоту на гражданских - целились с помощью FPV-дрона в мужчину в Кушугуме.

В результате атаки мужчина ранен. Ему оказана вся необходимая помощь.

Более подробной информации на данный момент нет.

Смотрите также: Перехватчики P1-SUN сбили "Герберы", которые несли FPV-дроны на борту. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.

Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.

Читайте также: РФ атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж