Новости Обстрелы Запорожской области
РФ нанесла удар по Запорожскому району: ранен мужчина

Российские войска сбросили взрывчатку с FPV на машину с людьми в Запорожье

52-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ

РФ охотится на гражданских

Как отмечается, россияне продолжают охоту на гражданских - целились с помощью FPV-дрона в мужчину в Кушугуме.

В результате атаки мужчина ранен. Ему оказана вся необходимая помощь.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.
  • Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.

Був там сьогодні. Дронів летало дуже багато. Багато вибухів, стрілянина. Ніякого перемір'я.
10.05.2026 14:05 Ответить
10.05.2026 14:44 Ответить
 
 