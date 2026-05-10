РФ нанесла удар по Запорожскому району: ранен мужчина
52-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
РФ охотится на гражданских
Как отмечается, россияне продолжают охоту на гражданских - целились с помощью FPV-дрона в мужчину в Кушугуме.
В результате атаки мужчина ранен. Ему оказана вся необходимая помощь.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.
- Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.
