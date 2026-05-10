Доба на Запоріжжі: під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених. ФОТО

Одна людина загинула, ще троє поранено внаслідок ворожих атак РФ на Запорізький та Пологівський райони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли за добу

Як зазначається, загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.

598 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новоолександрівку, Біленьке, Розумівку, Ясну Поляну, Новосергіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя, Преображенку та Білогір’я.

Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському, Новоандріївці, Щербаках, Степногірську та Павлівці.

174 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Наслідки

За даними ОВА, надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

