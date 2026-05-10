Сутки в Запорожской области: под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых. ФОТО

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате вражеских атак РФ на Запорожский и Пологовский районы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 780 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области.

598 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Новоалександровку, Беленькое, Разумовку, Ясную Поляну, Новосергиевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Цветковое, Новое Запорожье, Преображенку и Белогорье.

Зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО по Гуляйпольскому, Новоандреевке, Щербакам, Степногорску и Павловке.

174 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское и Староукраинку.

Последствия

По данным ОВА, поступило 16 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

