Доба на Запоріжжі: одна людина загинула, ще двоє - поранені
Минулої доби, 10 травня, російські військові завдали 785 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
У Запорізькому районі внаслідок російських атак одна людина загинула, ще двоє - поранені.
Атаки БпЛА та артудари
630 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новоолександрівку, Біленьке, Канівське, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя, Преображенку, Тимошівку.
155 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.
