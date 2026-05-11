УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12680 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
368 2

Доба на Запоріжжі: одна людина загинула, ще двоє - поранені

Окупанти 10 травня вдарили по Запорізькій області понад 700 разів

Минулої доби, 10 травня, російські військові завдали 785 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Запорізькому районі внаслідок російських атак одна людина загинула, ще двоє - поранені.

Атаки БпЛА та артудари

630 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новоолександрівку, Біленьке, Канівське, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя, Преображенку, Тимошівку.

155 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Запорізькій район: постраждала жінка, пошкоджено будинки. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2546) обстріл (33906) Запорізька область (4874) Василівський район (161) Запорізький район (559) Степногірськ (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То для кого те перемир'я ? ворог нищить Україну.
показати весь коментар
11.05.2026 07:37 Відповісти
А Додіку доповіли, що Пу клав на нього великий х.....?
показати весь коментар
11.05.2026 08:02 Відповісти
 
 