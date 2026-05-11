Атаки РФ на Николаевщине: трое раненых, повреждены дома и автомобили

10 мая российские войска атаковали Очаковскую, Куцурубскую и Гороховскую громады Николаевской области. Пострадали три человека, в том числе пожилая супружеская пара и 19-летний молодой человек. Повреждены частные дома и транспорт.

Николаевский район

Вчера враг 9 раз атаковал FPV-дронами и БПЛА типа "Молния" Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате атак пострадали три человека. Возле с. Солончаки ранены супруги – 68-летний мужчина и 62-летняя женщина, в с. Ивановка – 19-летний парень. Все были госпитализированы.

На утро состояние пострадавших – средней тяжести, без ухудшения. Кроме того, в Куцурубской громаде повреждены четыре частных дома и четыре автомобиля.

Баштанский район 

Вчера враг атаковал одним FPV-дроном Гороховскую громаду. Повреждена крыша амбулатории. Пострадавших нет.

