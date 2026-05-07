Рашисты наносят удары по критической и транспортной инфраструктуре Николаевской области

РФ атакует Николаевскую область шахидами: что известно?

Российские оккупационные войска атакуют Николаевскую область с помощью "шахедов".

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Кми, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам главы области, под ударом находятся критическая и транспортная инфраструктура области.

На данный момент пострадавших нет.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки российские захватчики выпустили по Украине 102 БПЛА. 92 цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Може і нам так робити?
А, ні, не можна, таи же ди живуть😕
07.05.2026 14:09 Ответить
Нам потрібно рекорди на дальність ставити 🐱
07.05.2026 14:30 Ответить
А чим і як ми маємо це робити? Коли Ви були в Миколаївські області? Вже біля місяця тут приоритет не посилення ЗСУ, а заривання в асфальт мільярдів. По всій області зрізається старий асфальт і кладеться новенькій. На цьому будівництві тисячі новенької техніки і "золота жила" відмивання коштів тими, хто сьогодні при владі. А до цього замінювали світлофори, і лавочки.
07.05.2026 14:33 Ответить
 
 